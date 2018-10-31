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За неделю более 5000 туляков заразились гриппом и ОРВИ

За неделю более 5000 туляков заразились гриппом и ОРВИ

Специалисты называют эпидемиологическую ситуацию в регионе благополучной.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа – по состоянию на 26 октября вакцину получили 296352 человека – пятая часть от общей численности населения региона.

Эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в области специалисты называют благополучной и характерной для этого времени года. За неделю зарегистрировано 5153 случая заболевания ОРВИ – это на 44 % ниже эпидемиологического порога. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25 и 37-30-77.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 0
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