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Правительство Тульской области поздравило Алексея Дюмина с Днём хоккейного вратаря
Фото из архива MySlo

Правительство Тульской области поздравило Алексея Дюмина с Днём хоккейного вратаря

Глава региона защищает ворота в матчах Ночной хоккейной лиги, выходя на лёд вместе с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу.

31 октября отмечается Международный день хоккейного вратаря. В любом игровом виде спорта позиция вратаря является одной из самых важных. Хоккей – не исключение.

Во многом от вратаря зависят шансы его партнеров на успех, именно на него всегда обращено повышенное внимание болельщиков и соперников. А в матчах плей-офф магическое сочетание слов «кубковый вратарь» ценится как никакое другое.

Психология вратарей заметно отличается от психологии полевых игроков, и это неудивительно, ведь цена вратарской ошибки неизмеримо выше. И никто лучше вратаря не расскажет, чем же все-таки профессия голкипера отличается от других.

Глава Тульской области Алексей Дюмин имеет самое непосредственное отношение к сегодняшнему празднику. Он играет в составе Ночной хоккейной лиги на позиции голкипера и выходит на лёд вместе с президентом Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и другими известными политиками.

Правительство Тульской области поздравляет Алексея Геннадьевича с Днём вратаря и желает успешных сейвов, красивых матчей и новых побед! Редакция Myslo присоединяется к поздравлениям!

 

сегодня, в 20:03
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