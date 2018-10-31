9 некоммерческих организаций Тульской области выиграли президентские гранты

Некоммерческие организации из всех регионов России представили на конкурс почти 10 тысяч проектов. Об этом 31 октября 2018 года на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества сообщил его председатель, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко:

– Это рекорд за всю историю выдачи президентских грантов с 2006 года.

В этом году были ужесточены требования конкурса: ограничена подача заявок одной организации по разным направлениям. По итогам координационного совета в число победителей вошли 2022 организации с общим запросом на 4,69 миллиарда рублей.

Среди победителей – 9 организаций из Тульской области. Самым «дорогим» проектом оказался проект киреевской НКО «Сила жизни» с вдохновляющим названием «Трезвая Россия – сильная Россия» – 1849442 рублей. В обосновании проекта сказано, что «показатели наркотизации населения Тульской области составили 2433 человека. При этом количество наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, составило 1968 человек. Лечебно-реабилитационный процесс наркологических пациентов в Тульской области представлен государственным и негосударственным сегментами. Их в регионе не много и не все граждане готовы официально заявить о том, что он является зависимым. В регионе всего 2 центра которые готовы анонимно оказывать помощь» (орфография и пунктуация грантозаявителей – прим. автора). Реабилитировать детей, подростков, молодежь и студентов «Сила жизни» будет по программе «12 шагов».

Очень похожий проект и почти такая же сумма гранта у благотворительного фонда «Содействие» из Дубенского района, дер. Селино – 1759550 руб. Эти деньги пойдут на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.

Общественная организация «Тульское общество потребителей» получит 1603242 рублей – на повышение уровня информированности граждан в сфере защиты прав потребителей, контроля качества товаров и услуг, а также на продвижение конкурентоспособной Тульской продукции в регионе.

Региональная общественная организация «Федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области» получит 1490965 рублей – на военно-патриотическое воспитание и распространение авиационных знаний среди молодежи, детей и юношей, привлечения их к различным дисциплинам спорта сверхлегкой авиации. Потому что «подростки в районах Тульской области даже не знают, что есть такой вид спорта».

Примерно поровну получат НКО, занимающиеся поддержкой семей и социальной поддержкой людей старшего возраста.

Проект «Здоровье женщин – здоровье России» (грантополучатель – Тульское областное отделение общественной организации «Союз женщин России») выиграл 761238 рублей и потратит их на цикл лекций для работающих женщин «Профилактика возрастных заболеваний у женщин» на предприятиях Тулы и Тульской области с участием врачей различных специальностей. «В Тульской области 65,8 тыс. женщин предпенсионного возраста (55-59 лет), которым особенно нужна поддержка в переходный период», – говорится в обосновании проекта.

Еще одна общественная женская организация – «Тульская городская организация женщин» – заявила: «Остановим старость». Этот проект получит финансирование в размере 898480 рублей. На эти средства 30 сотрудников НКО, ТОСов и просто активных граждан смогут пройти обучение в «Школе золотого возраста» и получить навыки работы на компьютере, гувернантками, массажистами и патронажными сестрами, гидами-экскурсоводами, предоставлять аутсорсинговые услуги по делопроизводству, печати и переводам.

Получил президентский грант и проект Ольги Михайловой и ее фонда «Мишенское» – «Формирование общественной поддержки проекту создания национального парка «Тульские засеки». 351790 рублей пойдут на эколого-просветительскую работу с проведением практических мероприятий по уборке мусора и свалок из «Тульских засек». В обосновании проекта заявлено, что проект коснется населения трех из пяти районов города: Центрального, Привокзального и Пролетарского районов, т.е. не менее 100 тысяч жителей.

Сергей Кириенко подчеркнул важность проведения публичной оценки социального эффекта проектов НКО, получивших президентские гранты:

– Важно не просто на принципах открытости обеспечить само распределение грантовых средств. Не менее важно на принципах открытости и прозрачности провести оценку социального эффекта осуществления поддержанных нами проектов.

Одно из важных условий конкурса – это софинансирование проектов. Гранты выделяются на реализацию проектов по 13 направлениям, охватывающим все ключевые тематики социальной сферы, защиты прав человека, развития гражданского общества, укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества.

Напомним, по итогам первого конкурса 2018 года Фонд президентских грантов поддержал 1551 проект на общую сумму более трёх миллиардов рублей. В числе победителей первого конкурса – 24 организации из Тульской области.