В Туле открылся III Российско-итальянский форум

Фото Алексея Пирязева.

В рамках форума запланированы презентации, встречи в формате В2В, переговоры и посещение предприятий области.

31 октября в Колонном зале Доме дворянского собрания открылся III Российско-итальянский форум малого и среднего предпринимательства. На него съехались представители компаний из Италии и российских регионов — Тульской, Тверской, Костромской, Саратовской, Липецкой и Рязанской областей.

Директор департамента инвестиционной деятельности и внешних экономических связей министерства экономического развития Тульской области Игорь Дивногорцев отметил, что форум — эффективный механизм взаимодействия наших стран, интерес к нему растет. За два года предприятиями региона и Италии заключен ряд международных контрактов о поставках продукции.

По итогам 2017 года внешнеторговый оборот стран вырос на 25%, экспорт — на 15%.

В прошлом году экспорт товаров в Италию составил около 13 млрд долларов.

Открыли форум презентации компаний-участников и ролик об инвестиционном потенциале Тульской области.

Также в рамках форума запланированы встречи в формате В2В, переговоры и посещение предприятий области.