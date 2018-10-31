новости
новости
Регистрация
В Туле открылся III Российско-итальянский форум
Фото Алексея Пирязева.

В Туле открылся III Российско-итальянский форум

В рамках форума запланированы презентации, встречи в формате В2В, переговоры и посещение предприятий области.

31 октября в Колонном зале Доме дворянского собрания открылся III Российско-итальянский форум малого и среднего предпринимательства. На него съехались представители компаний из Италии и российских регионов — Тульской, Тверской, Костромской, Саратовской, Липецкой и Рязанской областей.

Директор департамента инвестиционной деятельности и внешних экономических связей министерства экономического развития Тульской области Игорь Дивногорцев отметил, что форум — эффективный механизм взаимодействия наших стран, интерес к нему растет. За два года предприятиями региона и Италии заключен ряд международных контрактов о поставках продукции.

По итогам 2017 года внешнеторговый оборот стран вырос на 25%, экспорт — на 15%.

В прошлом году экспорт товаров в Италию составил около 13 млрд долларов.

Открыли форум презентации компаний-участников и ролик об инвестиционном потенциале Тульской области.

Также в рамках форума запланированы встречи в формате В2В, переговоры и посещение предприятий области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:49 0
Другие статьи по темам
Событие
Российско-итальянский форумпереговорыпрезентациипосещение предприятий
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Подведены итоги первенства WorldSkills Hi-Tech 2018
Подведены итоги первенства WorldSkills Hi-Tech 2018
В новомосковской бане при пожаре сгорели два человека
В новомосковской бане при пожаре сгорели два человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.