В новомосковской бане при пожаре сгорели два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Новомосковске следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тел двух человек после тушения пожара.

По предварительным данным, 30 октября в бане, расположенной на территории одного из домовладений по ул. Степана Разина, произошел пожар. После тушения были обнаружены тела двух человек. Один из погибших — мужчина, второе тело, предположительно, принадлежит женщине.

– Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Совместно с полицейскими проводятся проверочные мероприятия для установки личностей погибших, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Все обстоятельства происшествия выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.