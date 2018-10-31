В новомосковской бане при пожаре сгорели два человека
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В Новомосковске следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тел двух человек после тушения пожара.
По предварительным данным, 30 октября в бане, расположенной на территории одного из домовладений по ул. Степана Разина, произошел пожар. После тушения были обнаружены тела двух человек. Один из погибших — мужчина, второе тело, предположительно, принадлежит женщине.
– Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Совместно с полицейскими проводятся проверочные мероприятия для установки личностей погибших, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
Все обстоятельства происшествия выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.