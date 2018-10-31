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В новомосковской бане при пожаре сгорели два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В новомосковской бане при пожаре сгорели два человека

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В Новомосковске следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тел двух человек после тушения пожара.

По предварительным данным, 30 октября в бане, расположенной на территории одного из домовладений по ул. Степана Разина, произошел пожар. После тушения были обнаружены тела двух человек. Один из погибших — мужчина, второе тело, предположительно, принадлежит женщине.

– Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Совместно с полицейскими проводятся проверочные мероприятия для установки личностей погибших, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Все обстоятельства происшествия выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:28 0
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