Тульские каратисты завоевали медали на «Кубке чемпиона»
Поздравляем наших спортсменов!
В Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» прошел Х Открытый турнир по каратэ (WKU) «Кубок Чемпиона». Общее руководство и непосредственное проведение турнира возлагалось на клуб каратэдо «Чемпион».
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Московской и Тульской областей. Наши команды представили воспитанники клубов «Чемпион», «Шодан», «ТРФТК», «Кенсэй».
Спортсмены продемонстрировали свое мастерство в двух видах: свободные поединки каратэ (WKU) и соревнования на силу удара.
Тульские спортсмены показали высокие результаты и заняли призовые места.
Золотые медали:
- Загорский Дмитрий
- Воеводин Василий
- Шишиморов Кирилл
- Башилов Артем
- Королев Павел
- Колосов Степан
- Климов Илья
- Ермаков Дмитрий
Серебряные медали:
- Воскресенский Дмитрий
- Казаков Артемий
- Насибулин Артем
- Звягинцев Николай
- Яковенко Алексей
- Мишкин Алексей
Бронзовые медали:
- Максакова Ольга
- Лопачева Полина
- Рыжова Серафима
- Сиротин Владислав
- Ларин Александр
- Симкин Алексей.
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