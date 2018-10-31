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Тульские каратисты завоевали медали на «Кубке чемпиона»

Тульские каратисты завоевали медали на «Кубке чемпиона»

Поздравляем наших спортсменов!

В Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» прошел Х Открытый турнир по каратэ (WKU) «Кубок Чемпиона». Общее руководство и непосредственное проведение турнира возлагалось на клуб каратэдо «Чемпион».

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Московской и Тульской областей. Наши команды представили воспитанники клубов «Чемпион», «Шодан», «ТРФТК», «Кенсэй».

Спортсмены продемонстрировали свое мастерство в двух видах: свободные поединки каратэ (WKU) и соревнования на силу удара.

Тульские спортсмены показали высокие результаты и заняли призовые места.

Золотые медали:

  • Загорский Дмитрий
  • Воеводин Василий
  • Шишиморов Кирилл
  • Башилов Артем
  • Королев Павел
  • Колосов Степан
  • Климов Илья
  • Ермаков Дмитрий

Серебряные медали:

  • Воскресенский Дмитрий
  • Казаков Артемий
  • Насибулин Артем
  • Звягинцев Николай
  • Яковенко Алексей
  • Мишкин Алексей

Бронзовые медали:

  • Максакова Ольга
  • Лопачева Полина
  • Рыжова Серафима
  • Сиротин Владислав
  • Ларин Александр
  • Симкин Алексей.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:14 +4
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