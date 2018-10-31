Тульские каратисты завоевали медали на «Кубке чемпиона»

В Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» прошел Х Открытый турнир по каратэ (WKU) «Кубок Чемпиона». Общее руководство и непосредственное проведение турнира возлагалось на клуб каратэдо «Чемпион».

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Московской и Тульской областей. Наши команды представили воспитанники клубов «Чемпион», «Шодан», «ТРФТК», «Кенсэй».

Спортсмены продемонстрировали свое мастерство в двух видах: свободные поединки каратэ (WKU) и соревнования на силу удара.

Тульские спортсмены показали высокие результаты и заняли призовые места.

Золотые медали:

Загорский Дмитрий

Воеводин Василий

Шишиморов Кирилл

Башилов Артем

Королев Павел

Колосов Степан

Климов Илья

Ермаков Дмитрий

Серебряные медали:

Воскресенский Дмитрий

Казаков Артемий

Насибулин Артем

Звягинцев Николай

Яковенко Алексей

Мишкин Алексей

Бронзовые медали: