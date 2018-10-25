Какие задания ждут тульских девятиклассников на ОГЭ

Поступившие в 2010 году в 1-й класс дети начали учиться по новым образовательным стандартам. В 2019 году девятиклассников ждет первый серьезный экзамен – ОГЭ.

Какими будут модели контрольно-измерительных материалов в 2019—2020 учебном году, рассказали в Министерстве образования России руководители федеральных комиссий разработчиков КИМ для ГИА по шести предметам: информатике и ИКТ, истории, обществознанию, физике, биологии и химии:

Оксана Решетникова - Единый подход и единая концепция контрольно-измерительных материалов — это залог преемственности, — говорит директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. — Основной акцент прост — системно-деятельностный подход. Оценка достижений школьников будет сконцентрирована не на парадигме знаний (что значит этот термин, в каком году произошло это событие и т. д. ), а будут оцениваться умения применять эти знания на практике, то есть деятельный подход. Он построен на умении находить, определять, аргументировать. Именно он выносится как основной аспект проверки на государственном аттестационном экзамене. Также стандартом предусмотрен некий комплексный подход. Результаты обучения разные: есть предметное обучение, то есть освоение конкретного учебного предмета, и есть метапредметное обучение.

Под последним понимается некоторое универсальное умение, которое используется как для изучения конкретного предмета, так и в различных жизненных ситуациях.

- Это смысловое чтение, умение использовать речевые средства в различных речевых условиях, умение пользоваться различными источниками, справочниками, поисковыми системами. Оценка предметных и метапредметных результатов будет проявляться в наших моделях именно через умение определять, узнавать, систематизировать. Но, безусловно, все эти умения должны быть основаны на прочных знаниях, — говорит Оксана Решетникова. -Основная школа — это фундамент, который закладывается в нашего выпускника. В старших классах ученик может продолжить обучение с углубленным изучением тех или иных предметов. Именно для этого и нужна та база, которая будет создана в основной школе.

Оксана Решетникова добавила, что при подготовке к созданию контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 9-х классов учитывался опыт проведения ЕГЭ, практика учителей, которую они используют в своей работе.

- Сейчас в КИМ по ряду предметов задания выстроены таким образом, чтобы можно было проверить не только знания, но и умения. Например, история и обществознание, — пояснила Оксана Решетникова. — Графические формы заданий, различные графики и диаграммы тоже имеют место в различных КИМ. Новая модель КИМ по информатике компьютеризирована. В КИМ по физике, химии и биологии заложены ориентиры на оценку естественно-научной грамотности, способности к анализу естественно-научной информации. КИМ по обществознанию оценивает готовность учащихся использовать приобретенные знания в повседневной жизни. КИМ по истории оценивает знания о событиях с древнейших времен по ХХ век, отдельный блок оценивает знания по истории зарубежных стран. Мы сохранили уже традиционные задания и добавили устное собеседование, которое целиком построено на требованиях стандарта, предусматривающего проверку предметных и метапредметных знаний.

В связи с планируемым полным переходом основной школы на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) руководители федеральных комиссий ФИПИ рассказали журналистам о новых моделях КИМ экзаменов в 9-м классе.

Сергей Крылов, руководитель Федеральной комиссии по разработке КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ:

- Реальность такова, что современным школьникам придется жить в условиях цифровой экономики, которая требует высококвалифицированных пользователей — IT-специалистов. Мы старались в нашем экзамене охватить этот сегмент и сделать акцент на практико-ориентированных заданиях, которые требуют от пользователя продемонстрировать умение представлять информацию, обрабатывать числовую информацию, готовить презентацию, представлять результаты своей деятельности, осуществлять информационный поиск в сравнительно новых для себя условиях. То есть практико-ориентированные задания — это основа нашей новой модели.

Игорь Артасов, заместитель руководителя Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по истории:

- Новая модель нацелена не только на проверку знаний, но и умений, которые должны быть сформированы в процессе изучения истории. Например, установление причинно-следственных связей. В старой модели было задание: укажите одну из причин реформ 1860−1870 годов, был перечислен список причин, среди которых была и неудача России в крымской войне. Ученик ее выбирал, и задание считалось выполненным. Теперь в новой модели помимо того, что ученик выбрал причину, он должен будет кратко объяснить, каким образом эта причина привела к реформам.

Также мы проверяем такое умение, как определение фактов для аргументации данной в задании точки зрения. Аргументация — достаточно сложное умение, и требовать от 9-классников полноценной аргументации рановато, но определить факт, с помощью которого можно аргументировать данную точку зрения, 9-классник может.

Составление последовательно связанного текста — еще одно умение, которое мы раньше не проверяли. Было задание составить план текста, но не рассказ. Теперь необходимо будет из ключевых слов, терминов, понятий составить небольшой рассказ.

Расширен спектр проверки умений по работе с исторической картой. Если раньше в ОГЭ было только одно задание, где ученик должен был провести атрибуцию: посмотреть на карту и определить, к какой эпохе она относится, то теперь он должен немного поработать с ней и соотнести ее с небольшим текстовым отрывком.

Расширен перечень умений с текстовыми историческими источниками. Если раньше было задание на атрибуцию: надо было поработать с текстом, найти в нем дату события, о котором идет речь, определить автора текста и найти и выписать информацию в источнике по определенному вопросу, то теперь добавились задания на работу с контекстной информацией и задания на поиск фактических ошибок в тексте.

Проверка знаний охватывает историю с древнейших времен до 1914 года, кроме этого включен блок по истории зарубежных стран. В процессе обучения около 20−30% времени отводится на ее изучение, и в экзамене это необходимо отразить.

Татьяна Лискова, руководитель Федеральной комиссии по разработке КИМ по обществознанию:

- Обществознание — это интегративный курс, который включает в себя базовые знания других наук, таких как социология, правоведение, политология, экономика, социальная психология. Знания по этому предмету необходимы выпускнику не только для того, чтобы сдать экзамен, но и нормально выполнять социальные роли. В новой модели экзамена мы отказываемся от репродуктивных заданий (перечислите то-то) и уходим в сторону творческих. Мы стремимся, чтобы наши выпускники могли применить знания в жизни, и поэтому модель должна это проверить. Очень часто подготовка строится исходя из того, какие задания будут на экзамене, именно поэтому мы увеличили количество творческих заданий, где ученика не просто просят выбрать какие-то понятия, относящиеся к проверяемой области знаний, а ещё требуют объяснить свой выбор. Если говорить о количестве, то заданий стало меньше. Впервые мы вводим работу с изображением — фотографией, мы просим школьников проанализировать ситуацию, которая изображена на ней.

При выставлении оценки за оценочные суждения не будет снижаться балл, если вдруг мнение ученика будет отличаться от мнения составителей заданий.

Мария Демидова, руководитель Федеральной комиссии по разработке КИМ по физике:

- Наша задача — объяснить детям, зачем им знания по физике в обычной жизни. В новом стандарте есть требования к понимаю, какими методами пользуются ученые для совершения открытий. В новой модели стало больше заданий на проверку методологических умений: мы проверяем, умеют ли дети проводить измерения и опыты, делать выводы, самостоятельно проводить опыты, при помощи определённого оборудования проводить эксперименты. Мы увеличиваем набор оборудования, которое необходимо для этих опытов. Мы понимаем, что это технологическое оснащение школ, но без этого невозможно. Есть задания на объяснение принципа окружающих в обычной жизни предметов с точки зрения науки. Мы помним, что физика — основа технологий и любой школьник должен понимать принцип ее работы. Никто не отменял принцип сообщающихся сосудов или плавание судов, но нас интересует и понимание более современных устройств, например, как устроены оптоволокно или мембранные фильтры под раковиной, энергосберегающие лампы или микроволновка. Сами по себе устройства достаточно сложные, но при помощи описания, адаптированного для 9-классников, ученики должны разобраться в принципе действия, соотнести его со своими знаниями и показать, понимают ли они его. Что касается метапредметности, то в новой модели мы усложнили задания. Если раньше нужно было прочитать текст и найти ту или иную информацию из него, то в новом варианте простой поиск информации не проверяется, а проверяется умение ею пользоваться. Физика работает с серьёзным количеством таблиц и схем, и на экзамене их становится всё больше.

Валерьян Рохлов, руководитель Федеральной комиссии по разработке КИМ ЕГЭ и ОГЭ по биологии:

- Мы впервые выделили экологическую составляющую в системе, теперь ей посвящены некоторые задания. Второй очень серьезный блок — это здоровье человека и здоровый образ жизни, рацион питания, оценка его, выводы. Часть заданий во второй части посвящены методологии, в ходе которой можно проверить, что даст тот или иной эксперимент. Это очень важно для биологии.

Дмитрий Добротин, руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по химии:

- Химия — это не только уравнение, записанное на бумаге, но и то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Для тех детей, которые планируют связать свою жизнь с химией, важно уметь применять и трактовать понятия. Здесь важно проверить умение работать с контекстом. Например, слово «фтор» в некоторых случаях может означать «разрушение», но при этом он очень часто является компонентом зубных паст. Химические эксперименты на экзамене предполагаются — надо будет определить состав вещества, находящегося в пробирке. Также есть задания на применение знаний на практике.

Вадим Баранов, руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по географии:

- На основании теста дети должны показать целую серию умений. На экзамене можно будет пользоваться картами. Есть задания, в которых нужно продемонстрировать знания в реальных условиях. Например, реализация на практике постановления правительства о повышении уровня вод в Байкале.

Оценивать экзамены по итогам 9-го класса будут по пятибалльной системе. Для экспертов, которые будут заниматься проверкой экзаменационных заданий, сейчас разрабатываются методические рекомендации для выставления оценок.

Не исключено, что в ближайшие годы в ЕГЭ также будут включены различные эксперименты и другие практические задания.

Примеры заданий ОГЭ для 9-х классов, подготовленного по новым моделям, будут опубликованы не позднее 1 сентября 2019 года.