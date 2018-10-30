Спецтехника круглосуточно убирает снег и наледь на тульских улицах: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

В ночь на 30 октября в Туле выпало 7 мм осадков. На борьбу с образовавшейся наледью и снежным покровом на магистральных и второстепенных улицах города вышли 76 единиц техники и 109 человек.

Сегодня работу коммунальщиков контролируют сотрудники главных управлений и управления по административно-техническому надзору.

В администрации города подчеркнули, что работы по подметанию и обработке дорог противогололедным реагентом проводятся круглосуточно.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий, понижения температуры и выпадением снега Управление ГИБДД по Тульской области категорически не рекомендует выезжать на летней или изношенной резине.