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Спецтехника круглосуточно убирает снег и наледь на тульских улицах: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Спецтехника круглосуточно убирает снег и наледь на тульских улицах: фоторепортаж

Проезжую часть коммунальщики обрабатывают противогололедным реагентом.

В ночь на 30 октября в Туле выпало 7 мм осадков. На борьбу с образовавшейся наледью и снежным покровом на магистральных и второстепенных улицах города вышли 76 единиц техники и 109 человек.

Сегодня работу коммунальщиков контролируют сотрудники главных управлений и управления по административно-техническому надзору.

В администрации города подчеркнули, что работы по подметанию и обработке дорог противогололедным реагентом проводятся круглосуточно.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий, понижения температуры и выпадением снега Управление ГИБДД по Тульской области категорически не рекомендует выезжать на летней или изношенной резине.

Галерея
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 1
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 2
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 3
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 4
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 5
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 6
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 7
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 8
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 9
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 10
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 11
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 12
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 13
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 14
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 15
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 16
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 17
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 18
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 19
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 20
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 21
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 22
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 23
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 24
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 25
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 26
Уборка тульских улиц от снега, Фото: 27
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:41 +1
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