Тульских водителей предупреждают об ухудшении погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий, понижения температуры и выпадением снега Госавтоинспекция Тульской области категорически не рекомендует выезжать на летней или изношенной резине — вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.



Водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особую осторожность следует проявить на участках дорог находящихся вне населенных пунктов.



Дорожную ситуацию необходимо держать под контролем: просматривать дорогу далеко вперед, выбрать для движения минимально возможную скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.



Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают нужными навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в темное время суток.