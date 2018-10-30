новости
новости
Регистрация
Тульских водителей предупреждают об ухудшении погодных условий

Тульских водителей предупреждают об ухудшении погодных условий

Будьте внимательны и осторожны.

В связи с ухудшением погодных условий, понижения температуры и выпадением снега Госавтоинспекция Тульской области категорически не рекомендует выезжать на летней или изношенной резине — вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

Водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особую осторожность следует проявить на участках дорог находящихся вне населенных пунктов.

Дорожную ситуацию необходимо держать под контролем: просматривать дорогу далеко вперед, выбрать для движения минимально возможную скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают нужными навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в темное время суток.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ухудшение погодыснегГололедица

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Известный режиссер научит туляков позитивно экономить бюджет
Известный режиссер научит туляков позитивно экономить бюджет
Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков на открытую тренировку
Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков на открытую тренировку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.