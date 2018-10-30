В Туле почтили память жертв политических репрессий

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

30 октября в Туле в сквере на улице Фёдора Смирнова состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.



В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, представители администрации города, городской Думы, общественных объединений, студенты и др.





По традиции мероприятие началось с панихиды по погибшим. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили гирлянду и цветы к памятному знаку.

Также траурный митинг прошел в Тесницком лесу на месте, где 26 августа 1994 году был установлен закладной камень в честь жителей области, расстрелянных в 1937-1938 годах.