Туляки завоевали 19 медалей на турнире по плаванию в категории «Мастерс»

В городе Лимассол (Кипр) на базе Олимпийского водного центра прошел III международный открытый турнир по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях участвовали 275 пловцов-любителей из 21 страны.

Тульскую команду клуба мастеров плавания «Арсенал» представляли шесть пловцов. Наши спортсмены завоевали 19 медалей.

Золото:

Анна Алёшина — 3 медали,

Валерия Рычакова,

Александр Томилин.

Серебро:

Анна Алёшина — 2 медали,

Наталья Кузнецова — 2 медали,

Александр Томилин — 2 медали,

Ярослав Родин.

Бронза:

Анна Алёшина,

Наталья Кузнецова,

Наталья Семёнова,

Валерия Рычакова — 4 медали.

В смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем туляки заняли второе место, в женской эстафете 4×50 м — третье место.

Спортсмены клуба «Арсенал» выражают благодарность за подготовку к данным стартам тренеру, мастеру спорта по плаванию Геннадию Жигулину и управлению физической культуры и спорта администрации Тулы за предоставление спортивной базы для тренировок спортсменов.