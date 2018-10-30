новости
новости
Регистрация
Туляки завоевали 19 медалей на турнире по плаванию в категории «Мастерс»

Туляки завоевали 19 медалей на турнире по плаванию в категории «Мастерс»

Поздравляем наших спортсменов!

В городе Лимассол (Кипр) на базе Олимпийского водного центра прошел III международный открытый турнир по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях участвовали 275 пловцов-любителей из 21 страны.

Тульскую команду клуба мастеров плавания «Арсенал» представляли шесть пловцов. Наши спортсмены завоевали 19 медалей.

Золото:

  • Анна Алёшина — 3 медали,
  • Валерия Рычакова,
  • Александр Томилин.

Серебро:

  • Анна Алёшина — 2 медали,
  • Наталья Кузнецова — 2 медали,
  • Александр Томилин — 2 медали,
  • Ярослав Родин.

Бронза:

  • Анна Алёшина,
  • Наталья Кузнецова,
  • Наталья Семёнова,
  • Валерия Рычакова — 4 медали.

В смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем туляки заняли второе место, в женской эстафете 4×50 м — третье место.

Спортсмены клуба «Арсенал» выражают благодарность за подготовку к данным стартам тренеру, мастеру спорта по плаванию Геннадию Жигулину и управлению физической культуры и спорта администрации Тулы за предоставление спортивной базы для тренировок спортсменов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:24 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пловцыспортсмены

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спецтехника круглосуточно убирает снег и наледь на тульских улицах: фоторепортаж
Спецтехника круглосуточно убирает снег и наледь на тульских улицах: фоторепортаж
«Ростелеком» предложил юным ИТ-талантам создать свой «Умный город» на тульском хакатоне
«Ростелеком» предложил юным ИТ-талантам создать свой «Умный город» на тульском хакатоне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.