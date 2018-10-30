Туляки завоевали 19 медалей на турнире по плаванию в категории «Мастерс»
Поздравляем наших спортсменов!
В городе Лимассол (Кипр) на базе Олимпийского водного центра прошел III международный открытый турнир по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях участвовали 275 пловцов-любителей из 21 страны.
Тульскую команду клуба мастеров плавания «Арсенал» представляли шесть пловцов. Наши спортсмены завоевали 19 медалей.
Золото:
- Анна Алёшина — 3 медали,
- Валерия Рычакова,
- Александр Томилин.
Серебро:
- Анна Алёшина — 2 медали,
- Наталья Кузнецова — 2 медали,
- Александр Томилин — 2 медали,
- Ярослав Родин.
Бронза:
- Анна Алёшина,
- Наталья Кузнецова,
- Наталья Семёнова,
- Валерия Рычакова — 4 медали.
В смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем туляки заняли второе место, в женской эстафете 4×50 м — третье место.
Спортсмены клуба «Арсенал» выражают благодарность за подготовку к данным стартам тренеру, мастеру спорта по плаванию Геннадию Жигулину и управлению физической культуры и спорта администрации Тулы за предоставление спортивной базы для тренировок спортсменов.