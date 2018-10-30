Гороскоп для водителей: что ждёт туляков на дорогах

Инспекторы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области уже обнародовали главную рекомендацию для всех автомобилистов. Теперь стоит остановиться на индивидуальных советах. Итак, на что стоит обратить внимание, находясь за рулём?

Овнам на этой неделе стоит повысить свое внимание в местах массового пребывания детей. Детские площадки, пешеходные переходы и учебные учреждения требуют от вас особой бдительности! Так что сбавьте скорость и будьте готовы вовремя остановиться.

Тельцам стоит обратить внимание на техническое состояние своего «железного коня». Но можете не переживать, все обойдется без серьёзных материальных затрат. Только постарайтесь не слишком увлекаться ездой в условиях ограниченной видимости.

Для Близнецов неделя не готовит никаких сюрпризов – рутина, тоска и обыденность. Чтобы хоть как-то развлечь себя и своего четырехколесного друга, можете прислушаться к совету МЧС и заняться подготовкой автомобиля к зиме: установите противотуманные фары, замените масло на зимнее, помойте картер, положите «прикуриватель» в багажник. И помните: избежать неприятностей на дороге вам поможет неукоснительное соблюдение ПДД.

Эта неделя сулит Ракам только удачу, но при соблюдении определенных условий! Воздержитесь от «лихачества» и ни в коем случае не сажайте никого за руль собственного автомобиля, «он» сейчас слушается только одного хозяина и не хочет переходить из рук в руки. Особенно это касается людей, не имеющих водительских прав и не вписанных в страховку.

Девам рекомендуется обратить внимание на состояние тормозных колодок. Если вы слышите поскрипывание – посетите автосервис, не стоит рисковать собственным здоровьем и жизнью других участников дорожного движения.

Львам стоит соблюдать осторожность на дороге, быть особенно аккуратными и внимательными на светофорах. Не пытайтесь слишком резко стартовать, впереди вас внезапно может затормозить Дева, забыв об обновленных «тормозах» или «лихой» Рак может попытаться проскочить перекресток на красный.

Перед тем, как припарковать автомобиль в неположенном месте, Весам стоит взвесить все «за» и «против». Возможно, вам придется совершить путешествие на штрафстоянку, куда эвакуатор «телепортирует» ваше транспортное средство.

На этой неделе для Скорпионов вежливость – гарантия безопасности, как собственной, так и ваших попутчиков. Лучше лишний раз уступите дорогу самым не терпеливым участникам дорожного движения. На среднюю скорость это никак не повлияет, и к месту вы всегда успеете к месту назначения вовремя.

Эта неделя предвещает Стрельцам только приятные и комфортные поездки. Но максимальный комфорт – не повод притуплять бдительность. Не увлекайтесь и не превышайте допустимую скорость: вокруг вас люди, да и камеры фото-видео фиксации теперь на каждом шагу.

Для Козерогов неделя готовит ровную дорогу без препятствий на пути. Но, даже несмотря на столь оптимистичный прогноз, не стоит сильно расслабляться. Так что не забывайте про ремень безопасности, соблюдение скоростного режима и лучше лишний раз проверить наличие огнетушителя и аптечки.

На этой неделе Водолеи ощутят себя королями дороги. «Зеленая волна» будет вашим лучшим другом и спутником в любой поездке. Но помните, что на дороге вы не одни. Избегайте резких перестроений, смотрите по зеркалам заднего вида и не превышайте скорость в погоне за «зеленой волной», она и так никуда от вас не денется.

Рыбы привыкли к своему однообразному маршруту, по которому они путешествуют каждый день. На этой неделе следует больше внимания уделить дорожным знакам. Велика вероятность, что вы не заметите один из них.