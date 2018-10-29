Прокурор Тульской области потребовал от УФСИН реального устранения нарушений закона

В исправительных учреждениях Тульской области в ходе проверки были выявлены различные нарушения. На необходимость их устранения указал главный прокурор региона.

29 октября в прокуратуре области под председательством прокурора Тульской области Романа Праскова состоялась плановая коллегия, на которой рассмотрены вопросы исполнения законов руководителями учреждений и органов регионального УФСИН.

На коллегии отмечено, что, несмотря на принимаемые органами прокуратуры области меры, безусловное соблюдение прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Тульской области не обеспечено, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В поднадзорных учреждениях аппаратом прокуратуры области, специализированным прокурором, Новомосковским городским прокурором и прокурором г. Донского выявлены нарушения прав и законных интересов осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах.

Основными нарушениями в деятельности исправительных учреждений являются неудовлетворительное состояние коммунально-бытовых помещений, недостаточное количество мебели, инвентаря, сантехнического оборудования и помещений, предусмотренных ведомственными документами. До настоящего времени ряд нарушений не устранен. Прокурорами установлено, что администрациями исправительных учреждений воспитательная работа с осужденными вопреки положениям статьи 109 УИК РФ ведется ненадлежащим образом.

Сложившаяся практика рассмотрения сообщений о преступлениях, совершенных в учреждениях УФСИН России по Тульской области, не в полной мере отвечает требованиям уголовно-процессуального законодательства. При проведении процессуальных проверок должностными лицами правоохранительных органов нарушаются требования ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства.

Всего за 9 месяцев 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы Тульской области проведено 139 проверок, по результатам которых выявлено 270 нарушений закона, внесено 17 протестов и 46 представлений, по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности 5 сотрудников УФСИН. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 75 должностных лиц ведомства.

Прокурор области Роман Прасков потребовал от старшего помощника прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, тульского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ обеспечить упреждающий надзор, повысить его качество и эффективность, добиваться реального устранения нарушений закона, привлечения виновных должностных лиц к установленной законом ответственности, принимая весь комплекс мер прокурорского реагирования.