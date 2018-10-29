Автор самого громкого ДТП в Туле выставил на продажу битый Corvette

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже битого автомобиля «Шевроле Корвет» 2014 года выпуска. Владелец оценил свой спорткар в 2 000 000 рублей. Хозяин отметил, что рассмотрит варианты обмена или торг.

Напомним, этот автомобиль — участник, пожалуй, самого громкого ДТП. Происшествие случилось в июне 2018 года на улице Металлургов. 30-летний водитель «Рено Флюенс» при повороте вне перекрестка не уступил дорогу встречному автомобилю («Шевроле Корвет») и столкнулся с ним. От удара спорткар вылетел на тротуар и врезался в ломбард.

Позже в ГИБДД вынесли решение, что в аварии виноват водитель «Рено». У другого участника ДТП (18-летнего Вилена), как оказалось, вообще не было прав. Но позже парень всё-таки их получил.

ДТП вызвало большой резонанс. В этом немалую роль сыграла личность водителя спорткара.