Тульские танцоры вошли в семерку лучших на чемпионате мира по хип-хопу

– Мы были впечатлены уровнем участников именно этого чемпионата мира. Сразу поняли, что будет нелегко, но решили бороться до конца. И сделали всё на 200%.

Я не согласна с решением судейства, так как мы были одними из самых сильных, и это видели все. Но, к сожалению, в спорте есть такая вещь, как политика. Судьи не могли все 4 места, а именно столько российских дуэтов было в финале, отдать России. И мы сделали из этого вывод: значит, надо работать так, чтобы первое место было безоговорочно нашим, надо быть на три головы выше всех.

Я благодарна нашей сборной и Федерации Тульской области за поддержку! И хочется выразить особую благодарность комитету Тульской области по спорту, а именно Денбновецкой Вере Ивановне и Яковлеву Дмитрию Николаевичу за помощь в командировании нас.

Мы решительно настроены на победу и с полной уверенностью и вдохновением начнем новый сезон в 2019 году.