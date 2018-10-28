Тульские танцоры вошли в семерку лучших на чемпионате мира по хип-хопу
«Я не согласна с решением судейства. Мы показали себя одними из самых сильных и должны были занять место выше», — делится впечатлениями тренер Милана Чупаева.
С 18 по 20 октября в г. Лейдене (Голландия) прошел чемпионат мира по Hip-Hop Unite – 2018. Состязания собрали более двух тысяч танцоров со всего мира. В номинации «Дуэты» было представлено 44 двойки — максимальное количество по сравнению с предыдущими годами. Конкуренция была сильной. Однако тулячки Виктория Милютина и Этель Данилевская стали финалистами чемпионата мира, заняв 7-е место.
Представители России на чемпионате мира: тулячки Виктория Милютина, Милана Чупаева, Этель Данилевская.
Милана Чупаева, основатель танцевального дома BM1 и тренер дуэта:
Милана Чупаева
– Мы были впечатлены уровнем участников именно этого чемпионата мира. Сразу поняли, что будет нелегко, но решили бороться до конца. И сделали всё на 200%.
Я не согласна с решением судейства, так как мы были одними из самых сильных, и это видели все. Но, к сожалению, в спорте есть такая вещь, как политика. Судьи не могли все 4 места, а именно столько российских дуэтов было в финале, отдать России. И мы сделали из этого вывод: значит, надо работать так, чтобы первое место было безоговорочно нашим, надо быть на три головы выше всех.
Я благодарна нашей сборной и Федерации Тульской области за поддержку! И хочется выразить особую благодарность комитету Тульской области по спорту, а именно Денбновецкой Вере Ивановне и Яковлеву Дмитрию Николаевичу за помощь в командировании нас.
Мы решительно настроены на победу и с полной уверенностью и вдохновением начнем новый сезон в 2019 году.
Желаем танцорам успешно представить наш город на следующих соревнованиях и вернуться домой с призовыми местами!