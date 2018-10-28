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Тульские танцоры вошли в семерку лучших на чемпионате мира по хип-хопу
Автор текста: Анна Чекмазова.

Тульские танцоры вошли в семерку лучших на чемпионате мира по хип-хопу

«Я не согласна с решением судейства. Мы показали себя одними из самых сильных и должны были занять место выше», — делится впечатлениями тренер Милана Чупаева.

С 18 по 20 октября в г. Лейдене (Голландия) прошел чемпионат мира по Hip-Hop Unite – 2018. Состязания собрали более двух тысяч танцоров со всего мира. В номинации «Дуэты» было представлено 44 двойки — максимальное количество по сравнению с предыдущими годами. Конкуренция была сильной. Однако тулячки Виктория Милютина и Этель Данилевская стали финалистами чемпионата мира, заняв 7-е место.

Представители России на чемпионате мира: тулячки Виктория Милютина, Милана Чупаева, Этель Данилевская.

Милана Чупаева, основатель танцевального дома BM1 и тренер дуэта:

Милана Чупаева

– Мы были впечатлены уровнем участников именно этого чемпионата мира. Сразу поняли, что будет нелегко, но решили бороться до конца. И сделали всё на 200%.

Я не согласна с решением судейства, так как мы были одними из самых сильных, и это видели все. Но, к сожалению, в спорте есть такая вещь, как политика. Судьи не могли все 4 места, а именно столько российских дуэтов было в финале, отдать России. И мы сделали из этого вывод: значит, надо работать так, чтобы первое место было безоговорочно нашим, надо быть на три головы выше всех.

Я благодарна нашей сборной и Федерации Тульской области за поддержку! И хочется выразить особую благодарность комитету Тульской области по спорту, а именно Денбновецкой Вере Ивановне и Яковлеву Дмитрию Николаевичу за помощь в командировании нас.

Мы решительно настроены на победу и с полной уверенностью и вдохновением начнем новый сезон в 2019 году.

 

Еще одной причиной гордиться тульскими танцорами является их участие в баттлах по хип-хопу на чемпионате мира. Этель Данилевская обошла 60 участников в категории 7-12 лет и заняла 2-е место.
 

 

Желаем танцорам успешно представить наш город на следующих соревнованиях и вернуться домой с призовыми местами!

 

сегодня, в 08:50 +8
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