новости
новости
Регистрация
В России отмечается День автомобилиста

В России отмечается День автомобилиста

Всех причастных – с праздником!

В последнее воскресенье октября в России традиционно отмечается День автомобилиста.

Какой самый популярный автомобиль в Тульской области? Во сколько лет туляк впервые получил права? Сколько в регионе водителей? Представляем вам инфографику Myslo.

поздравления

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

- Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Каждый день вы выполняете непростую и очень нужную работу — перевозите тысячи пассажиров и доставляете тонны разных грузов по всей области и за ее пределами.

От вашего труда во многом зависит стабильная работа наших социальных объектов, торговых, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Вы стараетесь сделать транспортное обслуживание граждан более комфортным, удобным и безопасным, вносите большой вклад в укрепление экономики региона и страны в целом.

Спасибо вам за внимательность, самообладание и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах!

госавтоинспекция

Уважаемые автомобилисты, тульская Госавтоинспекция поздравляет вас с профессиональным праздником! В этот день хочется пожелать, чтобы автомобиль никогда вас не подводил, был надежным и верным другом, а вы никогда не предавали своих друзей — не садились за руль в нетрезвом состоянии, не пренебрегали требованиями безопасности.

Желаем вам, чтобы дорога всегда была легкой и безопасной, а встреча с инспекторами ГИБДД оставляла только приятные впечатления.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения всегда быть внимательными и собранными в пути, неукоснительно соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми на дороге.

Помните: ваша безопасность — в ваших руках.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:23 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
День автомобилистаинфографикаводитель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Конец октября в Туле будет дождливым и холодным
Конец октября в Туле будет дождливым и холодным
«Арсенал» – «Оренбург»: скорпион, Кононов и подвиг Левашова
«Арсенал» – «Оренбург»: скорпион, Кононов и подвиг Левашова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.