В России отмечается День автомобилиста

- Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Каждый день вы выполняете непростую и очень нужную работу — перевозите тысячи пассажиров и доставляете тонны разных грузов по всей области и за ее пределами.

От вашего труда во многом зависит стабильная работа наших социальных объектов, торговых, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Вы стараетесь сделать транспортное обслуживание граждан более комфортным, удобным и безопасным, вносите большой вклад в укрепление экономики региона и страны в целом.

Спасибо вам за внимательность, самообладание и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах!