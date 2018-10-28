В России отмечается День автомобилиста
Всех причастных – с праздником!
В последнее воскресенье октября в России традиционно отмечается День автомобилиста.
Какой самый популярный автомобиль в Тульской области? Во сколько лет туляк впервые получил права? Сколько в регионе водителей? Представляем вам инфографику Myslo.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
Алексей Дюмин
- Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Каждый день вы выполняете непростую и очень нужную работу — перевозите тысячи пассажиров и доставляете тонны разных грузов по всей области и за ее пределами.
От вашего труда во многом зависит стабильная работа наших социальных объектов, торговых, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Вы стараетесь сделать транспортное обслуживание граждан более комфортным, удобным и безопасным, вносите большой вклад в укрепление экономики региона и страны в целом.
Спасибо вам за внимательность, самообладание и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах!
Уважаемые автомобилисты, тульская Госавтоинспекция поздравляет вас с профессиональным праздником! В этот день хочется пожелать, чтобы автомобиль никогда вас не подводил, был надежным и верным другом, а вы никогда не предавали своих друзей — не садились за руль в нетрезвом состоянии, не пренебрегали требованиями безопасности.
Желаем вам, чтобы дорога всегда была легкой и безопасной, а встреча с инспекторами ГИБДД оставляла только приятные впечатления.
Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения всегда быть внимательными и собранными в пути, неукоснительно соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми на дороге.
Помните: ваша безопасность — в ваших руках.