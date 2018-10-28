Конец октября в Туле будет дождливым и холодным

Последние дни октября в Тульской области будут довольно прохладными и дождливыми, по ночам прогнозируется небольшой снег.

В понедельник, 29 октября, днем воздух прогреется всего до +5°С, ночью ожидается 0 °C. 30 октября в дневные часы будет +3°С, в ночные — -3°С. Такая же погода сохранится и в последний день месяца.

С 1 ноября в регионе немного потеплеет — до +5 — +7 градусов. К пятнице в Тульской области прекратятся дожди.