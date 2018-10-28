«Арсенал» – «Оренбург»: скорпион, Кононов и подвиг Левашова

Фото Алексея Пирязева и ПФК "Арсенал".

Всему виной понятно что — вопрос: последний или далеко не последний ли это матч Олега Кононова во главе «Арсенала»? Несмотря на ощутимый психологический прессинг со всех сторон — и на футболистов тоже, игра получилась яркой. Пусть даже «Арсенал» и не ушел победителем.

Наверное, самый показательный момент матча — когда Джорджевич после забитого гола побежал обниматься с главным тренером. Это можно воспринимать как явную поддержку со стороны команды тому футболу, к которому идет «Арсенал» под руководством Олега Кононова. И, соответственно, самому главному тренеру. Равно как и тот факт, что во втором тайме, когда все вдруг неожиданно расклеилось, команда все равно выглядела управляемой именно с тренерской скамейки — стойко пыталась играть в контроль мяча, то есть делать то, что от нее требуют. Это говорит о том, что у руководства и футболистов выработалось уже некое общее понимание основ игры, на которых строится будущее «Арсенала».

Сам Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции тоже не говорил о команде отстраненно и в прошедшем времени. Наоборот, все его рассуждения крутились вокруг будущего и качественного продвижения командной игры. В этот момент он еще жил Тулой. Равно, кстати, как и тренер гостей Владимир Федотов, двадцать лет назад капитан тульского «Арсенала». Когда ему задали вопрос о том периоде его жизни, он с удовольствием пустился в воспоминания. Было видно, что они для него приятны, несмотря на непростое расставание с клубом.

Первый тайм игры с «Оренбургом» тульская команда выдала практически эталонный. У гостей не получалось ничего. Ноль ударов по воротам, ноль созданных опасных моментов, даже количество раз, когда они переходили центр поля, тоже стремилось к нулю. Задачу отбиться до перерыва они практически выполнили, если бы не осечка вратаря, выложившего мяч точно на Джорджевича. Но и после его прострела хозяева забили только со второй попытки — первый удар заблокировал защитник.

«Хорошо, что в футболе есть перерывы», — философски заметил потом Владимир Федотов.

А во втором тайме «Арсенал» неожиданно поплыл. То ли для футболистов стала сюрпризом поменявшаяся структура игры соперника, то ли просто кончились батарейки. Слишком много было эмоций за последнюю неделю. Сначала историческая победа над «Спартаком», потом встреча с болельщиками, да еще и феерический первый тайм этого матча с подавляющим игровым и территориальным преимуществом.

Конечно, и все возникшие разговоры вокруг ухода главного тренера тоже не могли не сказаться.

Первым маячком того, что ситуация поменялась, стал левый фланг нашей атаки. Безраздельно царствовавшего здесь до перерыва Мирзова защитники гостей наконец заблокировали, не давая ему простора в атаке, и все начало пробуксовывать. Кононов среагировал на это достаточно быстро, уже через десять минут выпустив вместо Мирзова Ткачева, но процесс уже пошел. Неуютно при тотальном прессинге соперника вдруг почувствовала себя вся команда. Тем более, что и счет к моменту первой замены уже стал равным — Терехов замкнул навес неберущимся для Левашова ударом в нижний угол.

Но даже при таком ступоре все могло завершиться победой «Арсенала». Джорджевич умопомрачительным ударом скорпиона — дальней пяткой ударом откуда-то из-за спины и точно в угол, вновь вывел хозяев вперед. «Оренбург» ответил очередным результативным навесом — теперь уже на голову Поповича. На что туляки организовали рейд за линию фронта Джорджевича, который промчался вдоль бровки, вошел в штрафную, но, находясь в нескольких метрах от ворот, ударить забыл, стал улучшать позицию. Однако его пас на партнера прервал защитник.

У Кононова еще был шанс освежить атаку, выпустив Кангву или героя битвы со «Спартаком» Ожеговича, но за пятнадцать минут до финального свистка получил травму Комбаров, и третья замена получилась вынужденной.

Героем же финальных минут стал Левашов, совершив нечто невероятное — под стать удару скорпиона Джорджевича. Сначала он смело закрыл телом, как амбразуру, ворота в единоборстве с Тереховым, которому неожиданно выкатил пас на гол защитник хозяев. Потом еще раз выбил мяч из-под ноги того же игрока «Оренбурга» и успел еще среагировать на удар с близкой дистанции Галаджана.

Вот так, имея неоспоримое преимущество до перерыва, «Арсенал» мог потерять даже ничью. Впрочем, если абстрагироваться от набранных очков, то в первом тайме мы увидели команду, от игры которой получаешь удовольствие.

Наверное, стоило потерпеть несколько месяцев, чтобы оценить, к какому футболу в итоге все идет.

И, конечно, всех теперь волнует под чьим руководством «Арсенал» будет строить этот футбол дальше. По-человечески Кононова можно понять. «Спартак» — это иные возможности и, главное, иные задачи. Быть на капитанском мостике в борьбе за чемпионство дано немногим. Как говорил кардинал Ришелье д`Артаньяну — вы ведь для того и приехали в Париж, чтобы подороже продать свою шпагу. д`Артаньян, правда, в итоге предпочел сдружиться с кардиналом, но не бегать из лагеря в лагерь. Но то ведь в книжках.

Как бы то ни было, история с приглашением, когда о том, что Кононов уже, со слов прессы, утвержден главным тренером другой команды, не уйдя из «Арсенала», выглядит достаточно неприлично. Но уж в этом вины нашего главного пока еще тренера нет.

Во-первых, если Федун действительно хочет этого назначения, можно представить какой сейчас идет прессинг и на Кононова, и на руководство «Арсенала». А во-вторых, в пределах МКАД никакие другие новости, кроме названий нескольких футбольных клубов не воспринимаются. И тут уж у кого из пишущей братии насколько богаче фантазия в погоне за рейтингом.

В свое время эта московская пресса создала имидж Аленичеву, как человеку, который, работая в Туле, только и мечтает, как бы сдернуть отсюда побыстрее в «Спартак». При всем том, что сам он эту тему ни разу ни в каких интервью не поднимал. А все потому, что у московского журналиста, как правило, в творческом багаже только один заготовленный вопрос: «Вы мечтаете стать тренером «Спартака»? (ЦСКА, «Динамо»)". — «Нет, у меня в настоящий момент действующий контракт с моей нынешней командой». В итоге: такой-то, такой-то не стал говорить, что он спит и видит себя в «Спартаке».

Для примера вспомним еще, что только ленивый московский журналист не озвучил, что уж Ткачева-то Кононов помнит еще по работе в «Севастополе», поэтому хорошо знает его возможности. Всуе припомнили зачем-то этот факт и в перерыве трансляции матча «Арсенал» — «Оренбург». По-видимому, для придания веса своему знанию предмета рассуждений, больше же ничего им не приходит в голову, когда говорят о Туле. Из этого что следует? Что если Кононов уйдет в «Спартак», то первый, кого он пригласит, будет Ткачев из «Арсенала», с которым знаком с севастопольских времен? И вообще неделю назад те же самые информационные ресурсы всерьез обсуждали отставку Кононова из Тулы, теперь же тон рассуждений поменялся на прямо противоположный. Неужели на уровень чьей-то экспертности так влияет успех или неуспех с одной-единственной, хоть и народной командой?

Все это к тому, что не следует слишком буквально воспринимать все то, что пишется сейчас о Кононове и «Арсенале».

Хотя очевидно, что некий переговорный процесс идет, и процесс достаточно мучительный для всех. Потому что и Кононову надо сделать непростой выбор. Хотя не верится, что после года успешной работы в Туле и истечения срока нынешнего контракта у него совсем не будет предложений из топ-клубов. Но при этом не останется чувства вины, ощущения недоделанной работы и соответствующей репутации в глазах болельщиков. Ведь при нынешней турнирной ситуации и резкой смене курса «Арсеналу» что до еврокубков, что до зоны вылета — один шаг.

Что еще удивило на матче с «Оренбургом» — в критической ситуации, когда многое зависит от да или нет одного человека, куда-то пропали все предыдущие баннеры преданных болельщиков в поддержку Кононова. На Восточной трибуне от них лишь сиротливо болтались по ветру веревочки, мешая смотреть матч. Ну хоть бы сектор Север, что ли, вытащил из своих запасников «Делай, что должен (кстати, правильно: что должно), и дальше будь, что будет».

Все, похоже, затаились и ждут, что будет. Тогда и баннеры, соответствующие случаю, нарисуют.

«Арсенал» — «Оренбург» — 2:2 (1:0).

Голы: Мирзов (42) — 1:0, Терехов (61) — 1:1, Джорджевич (64) — 2:1, Попович (76) — 2:2.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш, 74), Беляев, Григалава, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Костадинов, Мирзов (Ткачёв, 64), Бакаев (Лесовой, 66), Джорджевич.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 55), Попович (Бреев, 87), Мишкич, Козлов (Галаджан, 72).

Предупреждения: Горбатенко, Ткачёв — Ойеволе, Сиваков, Попович.

Судья — Алексей Сухой (Люберцы).