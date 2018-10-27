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В Донском из горящего дома пожарные спасли 38 человек
Фото из архива ГУ МЧС России по Тульской области.

В Донском из горящего дома пожарные спасли 38 человек

Пожар произошел вечером в пятницу.

26 октября в 21.05 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже дома № 14 на ул. Комсомольской мкр. Новоугольный в Донском.

Спустя 7 минут на место происшествия прибыли 2 автоцистерны и автолестница. К этому моменту подъезд трехэтажного дома был сильно задымлен. Жители соседних квартир не могли самостоятельно выбраться.

Сотрудники звена газодымозащитной службы вывели большую часть людей по лестнице с применением спасательных устройств. При помощи автолестницы с балконов 3-его этажа эвакуировали трех человек, в том числе двоих детей.

Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального МЧС, всего спасено и эвакуировано 38 жителей дома. В спасательных работах принимали участие сотрудники отдела МВД России по городу Донской. К сожалению, в ходе тушения пожара в квартире обнаружено тело 62-летней женщины с признаками отравления продуктами горения.

С огнем удалось справиться в 21.18.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:01 +3
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