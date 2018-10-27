В Туле установят мемориальную доску Николаю Милонову

В среду, 24 октября, на очередном 58-м заседании Тульской городской Думы был рассмотрен вопрос об установке мемориальной доски Николаю Александровичу Милонову.

С ходатайством об увековечивании памяти кандидата филологических наук, профессора Тульского государственного педагогического института им. Л.Н. Толстого с 1953 по 1994 годы, почетного гражданина города-героя Тулы в комиссию по историческому наследию и городской топонимии обратилось руководство вуза.

Доска будет изготовлена за счет добровольных пожертвований преподавателей и выпускников университета. Табличку с текстом «В этом доме с 1981 по 1994 годы жил выдающийся литературовед и краевед, почетный гражданин города-героя Тулы, профессор Николай Александрович Милонов (1923–1994)» установят по адресу ул. Демонстрации, д. 9.

Депутаты Тульской городской Думы единогласно поддержали инициативу.

– Николай Александрович – выдающаяся личность. Он внес огромный вклад в развитие системы образования. Его творческие замыслы и научные исследования воплотились в ряд книг, научно-популярных и методических брошюр. Профессор вел большую общественную работу: был председателем научно-методического совета по литературе и искусству областной организации общества «Знание», заместителем председателя Тульского областного отделения Российского фонда культуры, председателем совета по краеведению, руководителем литературно-краеведческого кружка студентов-филологов пединститута. Установка мемориальной доски Милонову – дань уважения и памяти достойному человеку, – подчеркнул мэр Тулы Юрий Цкипури.

Установку мемориальной доски приурочат ко дню рождения Николая Милонова, 13 ноября.