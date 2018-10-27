«Арсенал» — «Оренбург»: Текстовая трансляция матча

Фото ПФК «Арсенал»

27 октября тульский «Арсенал» дома встречается с клубом из Оренбурга. Следим за матчем вместе с Myslo!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Антураж перед матчем «Арсенал» — «Оренбург» в мини-фоторепортаже от клубной пресс-службы:

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, оренбуржцы будут в белом.

0' В рамках чемпионата России «Арсенал» еще ни разу не сумел обыграть «Оренбург». Вот такой вот челлендж для тульского клуба: почему бы после выездной победы над московским «Спартаком» не сломать эту противную «традицию» и наконец обыграть клуб из Оренбурга?

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Нас ждет домашний матч родного клуба против «Оренбурга». Начало в 16.30, если не получается лично поддержать красно-желтых на стадионе — добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию!