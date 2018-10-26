В Туле чествовали работников автомобильного и городского транспорта
25 октября в Тульской областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина собравшихся приветствовал его заместитель Сергей Егоров.
- Вы соединяете людей, города, населенные пункты, поддерживаете рабочие дни всех предприятий, отраслей экономики, организаций социальной сферы. Ваша добросовестность и высокий профессионализм заслуживает признания и уважения, — сказал Сергей Егоров.
Министр транспорта и дорожного хозяйства тульской области Родион Дудник подчеркнул, что праздник объединяет всех работников транспортной сферы. Он отметил, что в этом году прошли такие региональные конкурсы, как «Лучший водитель троллейбуса» и «Лучший водитель такси». Победители областных этапов достойно представили наш регион на федеральных конкурсах. В том числе, городские состязания проходили среди водителей автобусов на транспортных предприятиях.
Родион Дудник отметил, что конкурсы профмастерства — важное направление и его необходимо развивать.
Затем отличившимся сотрудникам отрасли вручили региональные награды.