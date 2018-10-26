новости
новости
Регистрация
В Туле чествовали работников автомобильного и городского транспорта
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле чествовали работников автомобильного и городского транспорта

25 октября в Тульской областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина собравшихся приветствовал его заместитель Сергей Егоров.

- Вы соединяете людей, города, населенные пункты, поддерживаете рабочие дни всех предприятий, отраслей экономики, организаций социальной сферы. Ваша добросовестность и высокий профессионализм заслуживает признания и уважения, — сказал Сергей Егоров.

Министр транспорта и дорожного хозяйства тульской области Родион Дудник подчеркнул, что праздник объединяет всех работников транспортной сферы. Он отметил, что в этом году прошли такие региональные конкурсы, как «Лучший водитель троллейбуса» и «Лучший водитель такси». Победители областных этапов достойно представили наш регион на федеральных конкурсах. В том числе, городские состязания проходили среди водителей автобусов на транспортных предприятиях.

Родион Дудник отметил, что конкурсы профмастерства — важное направление и его необходимо развивать.

Затем отличившимся сотрудникам отрасли вручили региональные награды.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:32 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
награждениеДень работника автомобильного хозяйства

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поздравил Молодежный театр города Узловой с 15-летием
Алексей Дюмин поздравил Молодежный театр города Узловой с 15-летием
В тульском Кванториуме действует спецкурс для одаренных детей
В тульском Кванториуме действует спецкурс для одаренных детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.