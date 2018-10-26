В тульском Кванториуме действует спецкурс для одаренных детей

3 сентября в деревне Ясная Поляна открылся Центр поддержки одаренных детей. А уже со 2 октября обучающиеся Яснополянской школы начали свое обучение в hi-tech цехе на базе тульского детского технопарка Кванториум.

В hi-tech цехе одаренные дети проходят спецкурс уроков «Технологии», в рамках которого они также учатся работать на лазерном станке, 3D-принтерах, фрезеровочном станке с числовым программным управлением.

Спустя несколько занятий учащиеся уже изучили программу CorelDraw и изготовили свои первые изделия. Познакомились с онлайн-коллекцией программных средств — tinkercad и с «слайсером» Cura, который помогает подготовить трехмерную модель к печати на 3D-принтере.