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Алексей Дюмин поздравил Молодежный театр города Узловой с 15-летием

Алексей Дюмин поздравил Молодежный театр города Узловой с 15-летием

26 октября губернатор посетил театр и пообщался с труппой.

Директор театра Татьяна Удовкина рассказала, что театр открылся 25 октября 2003 года. В настоящее время он является единственным учреждением в Тульской области, объединяющим в единый коллектив профессиональных актеров и любителей. На базе театра работают три детских студии. Занятия в них проходят по актерскому мастерству, хореографии, вокалу. Также действует любительский вокально-инструментальный ансамбль. После трехлетних занятий в студиях молодежь и подростки привлекаются на эпизодические и небольшие роли в спектакли основной труппы.

Татьяна Удовкина также отметила, что в 2016 году театр получил грант правительства Тульской области на поддержку Недели театрального искусства. В 2017 и 2018 года благодаря партийному проекту «Театры малых городов» учреждение получило значительную поддержку из федерального и регионального бюджетов. Это позволило улучшить материально-техническую базу, начать работу над новыми постановками. Приобретены сценические костюмы, электромеханический занавес сцены, новый экран. Поставлены два новых спектакля: «Вий» и «Женитьба». 24 ноября состоится премьера спектакля «Страсти по Дон Кихоту».

Алексей Дюмин поздравил творческий коллектив театра:

«Вы дарите зрителям хорошее настроение, радуете их качественными, яркими постановками. За этим стоит большой творческий труд всех работников театра. Уверен, что впереди у него много новых спектаклей», — подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин поручил областному министерству культуры проработать возможность участия театра в региональных мероприятиях.

вчера, в 22:00 +1
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молодежный театрУзловая
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губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Место
Узловая

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