Владимир Путин призвал решать цыганский вопрос аккуратно и соблюдать интересы граждан

Владимир Путин назвал эту проблему «общей недоработкой», но подчеркнул, что цыгане должны иметь возможность иметь нормальное жилье и получать образование.

Сегодня в Ханты-Мансийске на заседании с участием президента Совета по межнациональным отношениям участники подняли тему криминализации цыганских поселков, сообщает « РГ ».

Проблему эту подняла глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Она рассказала о сносе цыганских домов по всей России, в том числе в Туле. Президент на это ответил, что о том, что происходило в Плеханово в Туле.

– Мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность, — отметил президент РФ. — Чего греха таить, надо прямо говорить об этом: там профессионально занимаются распространением наркотиков. Я не могу сказать, что мы цыган во всем должны обвинять, это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее, надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу. Это, безусловно, наша общая недоработка. Если этого ничего нет, если не создаются соответствующие условия, то мы сталкиваемся с такими проблемами.

Глава государства подчеркнул, что решая проблему, надо действовать крайне аккуратно и соблюдать интересы граждан. Владимир Путин поручил создать Фонд сохранения языков народов РФ.

- Нужно людям давать возможности вести оседлый образ жизни, давать возможности получить вовремя образование и нормальное жилье, — заявил президент. – Если этого не делать, проблемы, связанные с криминализацией цыганских поселений, продолжатся.

Напомним, что массовый снос цыганских домов под Тулой произошел после событий весны 2016 года: тогда жители поселка Плеханово остались без газа из-за самовольных врезок газовую трубу. Когда ресурсовики пришли ликвидировать незаконную врезку, цыгане устроили бунт и ситуацию удалось только при помощи полиции. В последствие в поселке были по решению суда демонтированы 116 самовольно построенных домов.