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Владимир Путин призвал решать цыганский вопрос аккуратно и соблюдать интересы граждан

Владимир Путин призвал решать цыганский вопрос аккуратно и соблюдать интересы граждан

Владимир Путин назвал эту проблему «общей недоработкой», но подчеркнул, что цыгане должны иметь возможность иметь нормальное жилье и получать образование.

Сегодня в Ханты-Мансийске на заседании с участием президента Совета по межнациональным отношениям участники подняли тему криминализации цыганских поселков, сообщает «РГ».
 
Проблему эту подняла глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Она рассказала о сносе цыганских домов по всей России, в том числе в Туле. Президент на это ответил, что о том, что происходило в Плеханово в Туле.
 
– Мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность, — отметил президент РФ. — Чего греха таить, надо прямо говорить об этом: там профессионально занимаются распространением наркотиков. Я не могу сказать, что мы цыган во всем должны обвинять, это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее, надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу. Это, безусловно, наша общая недоработка. Если этого ничего нет, если не создаются соответствующие условия, то мы сталкиваемся с такими проблемами.
 
Глава государства подчеркнул, что решая проблему, надо действовать крайне аккуратно и соблюдать интересы граждан. Владимир Путин поручил создать Фонд сохранения языков народов РФ.
 
- Нужно людям давать возможности вести оседлый образ жизни, давать возможности получить вовремя образование и нормальное жилье, — заявил президент. – Если этого не делать, проблемы, связанные с криминализацией цыганских поселений, продолжатся.
 
Напомним, что массовый снос цыганских домов под Тулой произошел после событий весны 2016 года: тогда жители поселка Плеханово остались без газа из-за самовольных врезок газовую трубу. Когда ресурсовики пришли ликвидировать незаконную врезку, цыгане устроили бунт и ситуацию удалось только при помощи полиции. В последствие в поселке были по решению суда демонтированы 116 самовольно построенных домов.
 
 
На сегодняшний день ситуацию удалось взять под контроль. Порядка 200 многодетных цыганских семей получили бесплатно земельные участки в Судаково для строительства домов. 24 октября под председательством губернатора состоялось заседание координационного штаба по урегулированию цыганских поселений Тулы.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:36 −6
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