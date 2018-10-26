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Усадьбу на улице Металлистов уже выставляли на продажу за 35 млн рублей

Усадьбу на улице Металлистов уже выставляли на продажу за 35 млн рублей

После публикации Myslo особняк таинственным образом был снят с продажи.

Сегодня Myslo написал о старинной усадьбе в музейном квартале, которую власти Тулы продают по цене комнаты в коммуналке.

Но самое интересное, что еще сегодня утром на сайте Авито в разделе коммерческой недвижимости было размещено объявление о продаже старинной усадьбы — дома № 14 по ул. Металлистов. Об этом нам сообщили подписчики нашего паблика Вконтакте.

За двухэтажное здание и 474 кв. м земли продавец просил 35 млн рублей.

 

 

Однако после публикации Myslo объявление было скрыто. В чем подвох? Под видом покупателей мы связались с агентом по продаже недвижимости, чей телефон был указан в объявлении. Девушка сообщила, что продавец сегодня отозвал заявку на размещение объявления. Имени продавца нам не назвали.

Кстати, усадьба Сальниковых (Мельниковых – по имени последних владельцев) в этом году попадала в сводки МЧС: вечером 23 апреля в доме произошел пожар. На место прибыли четыре пожарных расчета, с огнем удалось справиться за считаные минуты. В результате происшествия выгорела комната на втором этаже.

Как стало известно Myslo, причиной пожара стал поджог.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:30 +10
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