Усадьбу на улице Металлистов уже выставляли на продажу за 35 млн рублей

После публикации Myslo особняк таинственным образом был снят с продажи.

Сегодня Myslo написал о старинной усадьбе в музейном квартале, которую власти Тулы продают по цене комнаты в коммуналке.

Но самое интересное, что еще сегодня утром на сайте Авито в разделе коммерческой недвижимости было размещено объявление о продаже старинной усадьбы — дома № 14 по ул. Металлистов. Об этом нам сообщили подписчики нашего паблика Вконтакте.

За двухэтажное здание и 474 кв. м земли продавец просил 35 млн рублей.

Однако после публикации Myslo объявление было скрыто. В чем подвох? Под видом покупателей мы связались с агентом по продаже недвижимости, чей телефон был указан в объявлении. Девушка сообщила, что продавец сегодня отозвал заявку на размещение объявления. Имени продавца нам не назвали.

Кстати, усадьба Сальниковых (Мельниковых – по имени последних владельцев) в этом году попадала в сводки МЧС: вечером 23 апреля в доме произошел пожар. На место прибыли четыре пожарных расчета, с огнем удалось справиться за считаные минуты. В результате происшествия выгорела комната на втором этаже.

Как стало известно Myslo, причиной пожара стал поджог.