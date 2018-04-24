В Туле на улице Металлистов загорелась усадьба купцов Мельниковых

23 апреля 2018 года в 22.00 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании нежилого двухэтажного дома №14 по ул. Металлистов. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Тульской области.

На место происшествия выехали четыре пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 22.10. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.

Пострадавших нет.

В результате происшествия на втором этаже полностью выгорела одна комната.

Причина пожара устанавливается.

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