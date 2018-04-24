В Туле на улице Металлистов загорелась усадьба купцов Мельниковых
Нежилой дом №14 вспыхнул 23 апреля около десяти часов вечера.
23 апреля 2018 года в 22.00 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании нежилого двухэтажного дома №14 по ул. Металлистов. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Тульской области.
На место происшествия выехали четыре пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 22.10. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.
Пострадавших нет.
В результате происшествия на втором этаже полностью выгорела одна комната.
Причина пожара устанавливается.
историческая справка
Дом №14 – это усадьба, принадлежавшая купцам 3-й гильдии Петру и Ивану Мельниковым. Здания построены ориентировочно в 1-й четверти XIX века. Жилой двухэтажных дом соединен с одноэтажной постройкой, предназначенной для торговых целей.
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