В Тульской области в жутком ДТП погиб ребенок

Фото: komiinform.ru.

Сегодня, 26 октября, в Чернском районе (на границе с Орловской областью) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле» не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, водителю оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а 9-летний пассажир скончался при транспортировке в больницу. В момент ДТП мальчик находился на заднем сиденье автомобиля.

Все обстоятельства происшествия выясняются.