новости
новости
Регистрация
В Тульской области в жутком ДТП погиб ребенок
Фото: komiinform.ru.

В Тульской области в жутком ДТП погиб ребенок

Обстоятельства аварии выясняются.

Сегодня, 26 октября, в Чернском районе (на границе с Орловской областью) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле» не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, водителю оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а 9-летний пассажир скончался при транспортировке в больницу. В момент ДТП мальчик находился на заднем сиденье автомобиля.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
погиб ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Усадьбу на улице Металлистов уже выставляли на продажу за 35 млн рублей
Усадьбу на улице Металлистов уже выставляли на продажу за 35 млн рублей
В Туле стартовал фестиваль NAUKA 0+
В Туле стартовал фестиваль NAUKA 0+
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.