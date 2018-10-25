Власти Тулы продают старинную усадьбу на ул. Металлистов по цене комнаты в коммуналке
Двухэтажное здание обойдется покупателю всего в 648 305 рублей.
В распоряжении Myslo оказалось постановление администрации города о продаже муниципального имущества, подписанное первым заместителем главы администрации Тулы Владиславом Галкиным.
Речь идет об усадьбе купцов Сальниковых по улице Металлистов, 14 (литеры А, Б, В). Эта постройка конца XVIII – середины XIX вв. является объектом культурного наследия федерального значения.
Согласно постановлению, усадьбу и землю под ней продают в частные руки — ООО «Колокол». Проект договора купли-продажи готовят в комитете имущественных и земельных отношений. Самое интересное в этом постановлении — цена.
Двухэтажный дом по адресу ул. Металлистов, 14 общей площадью 316,8 кв. метров власти продают по цене 648 305 рублей. А весь участок земли площадью 474 кв. м вместе со старинной усадьбой обошелся покупателю в 4 428 000 рублей.
Мы взяли данные с сайта Авито. За 18-метровую комнату в коммуналке в Городском переулке просят 640 000 рублей, а за такую же комнату на ул. Сойфера — уже 740 000 рублей.
За 4 450 000 рублей можно приобрести «трешку» в пятиэтажке на ул. Болдина или четырехкомнатную квартиру в сданной новостройке на северо-востоке Тулы.
А тут целая усадьба за такие деньги! Разве так можно? Оказалось, можно, но не всем: аукциона на продажу усадьбы Сальниковых и земли власти не проводили.
Myslo направил запрос в администрацию Тулы. На днях мы получили ответ:
«Указанное имущество было реализовано путем продажи в порядке, предусмотренном ст. 3 Федерального закона РФ
Цену объекта устанавливал независимый оценщик.
К слову, 27 апреля 2016 года депутаты Тульской городской Думы приняли решение о проведении аукциона на право аренды этого самого дома. Тогда начальная цена аренды одного только здания усадьбы Сальниковых сроком на 10 лет составляла 5 090 280 рублей.
Что известно об ООО «Колокол», будущем счастливом обладателе усадьбы Сальниковых и земли в музейном квартале?
ООО «Колокол» зарегистрировано в Туле 10 сентября 2007 года.
Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Среди других видов есть и торговля строительными материалами, фотография, переводы и подбор персонала.
Генеральный директор ООО — Никита Владимирович Юрищев.
Учредитель — Дмитрий Анатольевич Сальников.
Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», собственник здания – объекта культурного наследия должен его отреставрировать и обеспечить «сохранность и неизменность облика». Правда, после реставрации он имеет право на компенсацию произведенных затрат.