Власти Тулы продают старинную усадьбу на ул. Металлистов по цене комнаты в коммуналке

Фото Алексея Пирязева.

В распоряжении Myslo оказалось постановление администрации города о продаже муниципального имущества, подписанное первым заместителем главы администрации Тулы Владиславом Галкиным.

Речь идет об усадьбе купцов Сальниковых по улице Металлистов, 14 (литеры А, Б, В). Эта постройка конца XVIII – середины XIX вв. является объектом культурного наследия федерального значения.

Согласно постановлению, усадьбу и землю под ней продают в частные руки — ООО «Колокол». Проект договора купли-продажи готовят в комитете имущественных и земельных отношений. Самое интересное в этом постановлении — цена.

Двухэтажный дом по адресу ул. Металлистов, 14 общей площадью 316,8 кв. метров власти продают по цене 648 305 рублей. А весь участок земли площадью 474 кв. м вместе со старинной усадьбой обошелся покупателю в 4 428 000 рублей.

сравните!

Мы взяли данные с сайта Авито. За 18-метровую комнату в коммуналке в Городском переулке просят 640 000 рублей, а за такую же комнату на ул. Сойфера — уже 740 000 рублей.

За 4 450 000 рублей можно приобрести «трешку» в пятиэтажке на ул. Болдина или четырехкомнатную квартиру в сданной новостройке на северо-востоке Тулы.

А тут целая усадьба за такие деньги! Разве так можно? Оказалось, можно, но не всем: аукциона на продажу усадьбы Сальниковых и земли власти не проводили.

Myslo направил запрос в администрацию Тулы. На днях мы получили ответ:

«Указанное имущество было реализовано путем продажи в порядке, предусмотренном ст. 3 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 159-ФЗ „Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, который не предусматривает проведение конкурсных процедур».

Цену объекта устанавливал независимый оценщик.

К слову, 27 апреля 2016 года депутаты Тульской городской Думы приняли решение о проведении аукциона на право аренды этого самого дома. Тогда начальная цена аренды одного только здания усадьбы Сальниковых сроком на 10 лет составляла 5 090 280 рублей.

про «колокол»

Что известно об ООО «Колокол», будущем счастливом обладателе усадьбы Сальниковых и земли в музейном квартале?

ООО «Колокол» зарегистрировано в Туле 10 сентября 2007 года.

Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Среди других видов есть и торговля строительными материалами, фотография, переводы и подбор персонала.

Генеральный директор ООО — Никита Владимирович Юрищев.

Учредитель — Дмитрий Анатольевич Сальников.

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», собственник здания – объекта культурного наследия должен его отреставрировать и обеспечить «сохранность и неизменность облика». Правда, после реставрации он имеет право на компенсацию произведенных затрат.