Фото Алексея Пирязева.
Погода в Туле 27 октября: облачно с прояснениями и до 10 тепла
Атмосферное давление чуть ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 27 октября, в регионе облачно с прояснениями.
Ночью температура воздуха составит −2…+3°С. Местами возможны небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо, до 5 мм), ветер западный, с порывами до 10 м/с.
Днем ветер сменится на южный, воздух прогреется до +10°С.
Атмосферное давление — 735-740 мм ртутного столба.
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