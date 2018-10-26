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Погода в Туле 27 октября: облачно с прояснениями и до 10 тепла
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 27 октября: облачно с прояснениями и до 10 тепла

Атмосферное давление чуть ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 27 октября, в регионе облачно с прояснениями.

Ночью температура воздуха составит −2…+3°С. Местами возможны небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо, до 5 мм), ветер западный, с порывами до 10 м/с.

Днем ветер сменится на южный, воздух прогреется до +10°С.

Атмосферное давление — 735-740 мм ртутного столба.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 +3
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