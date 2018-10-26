Голодовка из-за невыплаты зарплаты: Тульские следователи заинтересовались историей

Фото из архива Myslo.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В редакцию Myslo обратился туляк Вадим Лысиков, объявивший голодовку после того, как тульский работодатель не выплатил ему зарплату за два месяца работы в республике Коми. Подробности истории читайте здесь.

По факту публикации на Myslo Следственный комитет по Тульской области начал проверку:

- В настоящее время следователи проводят по данному факту проверочные мероприятия, направленные на полное и всесторонне установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Также по поручению главного прокурора Тульской области прокуратура проводит проверку.