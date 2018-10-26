Фото из архива Myslo.
Голодовка из-за невыплаты зарплаты: Тульские следователи заинтересовались историей
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
В редакцию Myslo обратился туляк Вадим Лысиков, объявивший голодовку после того, как тульский работодатель не выплатил ему зарплату за два месяца работы в республике Коми. Подробности истории читайте здесь.
По факту публикации на Myslo Следственный комитет по Тульской области начал проверку:
- В настоящее время следователи проводят по данному факту проверочные мероприятия, направленные на полное и всесторонне установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Также по поручению главного прокурора Тульской области прокуратура проводит проверку.
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