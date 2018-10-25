новости
новости
Регистрация
Туляки просят осудить Ивана Урганта и рэпера Oxxxymiron за призывы к экстремизму
Кадр из передачи "Вечерний Ургант"

Туляки просят осудить Ивана Урганта и рэпера Oxxxymiron за призывы к экстремизму

Соответствующее обращение адресовано президенту Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайки и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Активисты общественных организаций «Родительское собрание Тульской области» и «Возвращение в жизнь» просят главу государства и руководителей двух правоохранительных ведомств привлечь к уголовной ответственности рэпера Мирона Фёдорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron и телеведущего Ивана Урганта.

По мнению авторов обращения, звезды экрана заслуживают наказания по двум статьям УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Соучастие в побуждении к убийству общеопасным способом».

Cоставы преступлений активисты усмотрели в песне и видеоклипе Мирона Фёдорова «Последний звонок». В обращении отмечается, что «указанный гражданин совершает концертные гастроли, размещает видеоролики в сети Интернет и пропагандирует убийство в учебном учреждении, абсолютно идентичное произошедшему в Керчи, в результате которого погиб 21 человек».

Ивана Урганта общественники просят осудить за пропаганду творчества рэпера – Oxxxymiron однажды принял участие в шоу «Вечерний Ургант». «Просим также пресечь дальнейшее распространение Мироном Яновичем Фёдоровым призывов к совершению убийств и террористической деятельности в сети Интернет», – говорится в письме.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:58 0
Другие статьи по темам
Событие
привлечение к уголовной ответственностиобращение к президентупреступление
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Тульской области заняли у банков больше 10 млрд рублей
Жители Тульской области заняли у банков больше 10 млрд рублей
Художник из Тулы стал академиком
Художник из Тулы стал академиком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.