Туляки просят осудить Ивана Урганта и рэпера Oxxxymiron за призывы к экстремизму

Кадр из передачи "Вечерний Ургант"

Активисты общественных организаций «Родительское собрание Тульской области» и «Возвращение в жизнь» просят главу государства и руководителей двух правоохранительных ведомств привлечь к уголовной ответственности рэпера Мирона Фёдорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron и телеведущего Ивана Урганта.

По мнению авторов обращения, звезды экрана заслуживают наказания по двум статьям УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Соучастие в побуждении к убийству общеопасным способом».

Cоставы преступлений активисты усмотрели в песне и видеоклипе Мирона Фёдорова «Последний звонок». В обращении отмечается, что «указанный гражданин совершает концертные гастроли, размещает видеоролики в сети Интернет и пропагандирует убийство в учебном учреждении, абсолютно идентичное произошедшему в Керчи, в результате которого погиб 21 человек».

Ивана Урганта общественники просят осудить за пропаганду творчества рэпера – Oxxxymiron однажды принял участие в шоу «Вечерний Ургант». «Просим также пресечь дальнейшее распространение Мироном Яновичем Фёдоровым призывов к совершению убийств и террористической деятельности в сети Интернет», – говорится в письме.