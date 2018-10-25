новости
новости
Регистрация
Художник из Тулы стал академиком

Художник из Тулы стал академиком

На счету Александра Майорова – более 30 персональных выставок.

Туляк, заслуженный художник РФ Александр Майоров избран Академиком Российской академии художеств. C 2009 года он был членом-корреспондентом РАХ. Награжден Золотой медалью академии, многими другими академическими, профессиональными и региональными наградами. 

В активе живописца – участие в 130 российских и международных выставках, он провел 31 персональную выставку в России и за рубежом. Его произведения находятся в собраниях ведущих музеев России, Болгарии, Испании, в галереях, корпоративных и частных собраниях многих стран мира.

В настоящее время художник работает над новым живописным циклом, планируя показать его зрителям в 2019 году.

 

Автор: Елена Рябикова , сегодня, в 20:35
Другие статьи по темам
Событие
награждение художникаАкадемия художествзвание академика
Люди
Александр Майоров
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки просят осудить Ивана Урганта и рэпера Oxxxymiron за призывы к экстремизму
Туляки просят осудить Ивана Урганта и рэпера Oxxxymiron за призывы к экстремизму
В Туле ревнивец «записал в террористы» своего соперника
В Туле ревнивец «записал в террористы» своего соперника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.