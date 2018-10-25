Художник из Тулы стал академиком

Туляк, заслуженный художник РФ Александр Майоров избран Академиком Российской академии художеств. C 2009 года он был членом-корреспондентом РАХ. Награжден Золотой медалью академии, многими другими академическими, профессиональными и региональными наградами.

В активе живописца – участие в 130 российских и международных выставках, он провел 31 персональную выставку в России и за рубежом. Его произведения находятся в собраниях ведущих музеев России, Болгарии, Испании, в галереях, корпоративных и частных собраниях многих стран мира.

В настоящее время художник работает над новым живописным циклом, планируя показать его зрителям в 2019 году.