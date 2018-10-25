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Жители Тульской области заняли у банков больше 10 млрд рублей

Жители Тульской области заняли у банков больше 10 млрд рублей

Эта сумма на 41,1% превышает показатель прошлого года.

За август жители Тульской области получили в банках кредиты на сумму 10,3 млрд рублей. Это на 41,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит тульское отделение Банка России.

Как и раньше, туляки предпочитают брать кредиты в российских рублях. Займы в иностранной валюте составляют всего 0,11% от общего объема средств. Ссудный портфель физических лиц по состоянию на 1 сентября составил 131,8 млрд рублей.

Просроченная задолженность составила 7,7 млрд рублей. На территории Тульской области работает 1 региональный банк, 7 филиалов и 255 внутренних структурных банковских подразделений.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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