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Погода в Туле 26 октября: небольшой дождь, холод и западный ветер

Погода в Туле 26 октября: небольшой дождь, холод и западный ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).

На дорогах возможна гололедица, ветер северо-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от +2 до +7 градусов. Атмосферное давление пониженное – 730-735 мм рт. ст.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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