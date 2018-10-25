Погода в Туле 26 октября: небольшой дождь, холод и западный ветер
Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).
На дорогах возможна гололедица, ветер северо-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от +2 до +7 градусов. Атмосферное давление пониженное – 730-735 мм рт. ст.
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