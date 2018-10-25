4 ноября в Туле пройдет фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре»

Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области.

В программе — выступления творческих коллективов и исполнителей из Тульской и Московской областей, национальные танцы, песни и игры.

4 ноября с 14.00 до 18.00 в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдет ХII межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре».

В фестивале примут участие общественные организации народов, проживающих в Тульской области. Гости мероприятия познакомятся с русской, армянской, татарской, азербайджанской, молдавской, еврейской, цыганской, немецкой, дагестанской, гагаузской, туркменской, узбекской и вьетнамской культурами.

В программе фестиваля — выступления творческих коллективов и отдельных исполнителей из Тульской и Московской областей, национальные танцы, песни и игры.