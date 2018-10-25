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Житель Тулы украл со стоянки мотоцикл

Житель Тулы украл со стоянки мотоцикл

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Прокурор Пролетарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего туляка. Он обвиняется в краже, совершенной в крупном размере. По данным пресс-службы ведомства, 21 августа мужчина, находясь на парковке у одного из заводов города, увидел мотоцикл Kawasaki, переднее колесо которого было пристегнуто противоугонным тросом к велопарковке.

Недалеко от мотоцикла, на асфальте, он заметил ключи от замка противоугонного троса и замка зажигания. Подобрав их, злоумышленник позвонил своему знакомому и попросил его перегнать мотоцикл, якобы купленный им.

После этого вор, с помощью своего знакомого, неосведомленного о его преступных действиях, похитил мотоцикл и распорядился им по своему усмотрению. Сумма ущерба превысила 268 тысяч рублей. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Мотоцикл возвращен владельцу, уголовное дело направлено в суд.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:25 +2
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