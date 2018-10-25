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Голодовка из-за невыплаты зарплаты в Туле: прокуратура проводит проверку
Фото из архива MySlo

Голодовка из-за невыплаты зарплаты в Туле: прокуратура проводит проверку

Прокурор области Роман Прасков лично поручил надзорным органам разобраться в ситуации.

Напомним, в редакцию Myslo обратился туляк Вадим Лысиков, объявивший голодовку после того, как тульский работодатель не выплатил ему зарплату за два месяца работы в республике Коми.

По поручению прокурора Тульской области Романа Праскова прокуратура региона проводит проверку по фактам, изложенным в материале. При наличии оснований, в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:29 +1
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