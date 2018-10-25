Голодовка из-за невыплаты зарплаты в Туле: прокуратура проводит проверку

Фото из архива MySlo

Напомним, в редакцию Myslo обратился туляк Вадим Лысиков, объявивший голодовку после того, как тульский работодатель не выплатил ему зарплату за два месяца работы в республике Коми.

По поручению прокурора Тульской области Романа Праскова прокуратура региона проводит проверку по фактам, изложенным в материале. При наличии оснований, в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.