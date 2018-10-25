Туляк объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты

Фото Алексея Пирязева.

Мужчина утверждает, что вместе с коллегами отработал два месяца вахтовым методом в Коми, а тульский работодатель-застройщик им не заплатил.

В редакцию Myslo обратился туляк Вадим Лысиков. Он заявил, что его работодатель не выплачивает ему и его коллегам зарплату, в связи с чем он вынужден объявить голодовку.

– Мне должны были отдать деньги еще две недели назад, но работодатель этого не сделал, – рассказал мужчина. – Я работал водителем два месяца в Усинске, туда уехал в рамках исполнения договора с ООО «НКТ». Согласно договору, деньги – 70 тысяч рублей – мне должны были заплатить по приезду в Тулу. Но мне не заплатили. У меня нет на руках договора, а в строительной компании мне не выдают даже его копию.

В качестве доказательств того, что я действительно работал два месяца на стройке в Усинске, у меня есть путевые листы (я работал водителем). Долг у застройщика не только передо мной. Никому, кто со мной работал, зарплату еще не выплатили. Это люди из городов Тульской области – Белева, Болохово и других.

С сегодняшнего дня я объявляю голодовку и буду сидеть в помещении строительной компании до тех пор, пока мне не выплатят причитающуюся мне зарплату.

Вадим Лысиков в связи с невыплатой зарплаты также обратился в прокуратуру Тульской области.

В строительной компании ООО «НКТ» пояснили, что долг перед рабочими действительно имеется. Связано это с тем, что счета компании в настоящий момент заморожены. Но руководство «сейчас активно занимается вопросом выплаты зарплаты работникам. В частности, на продажу выставлен автомобиль одного из руководителей, уже нашелся покупатель, и на следующей неделе планируется заключить договор о реализации транспортного средства».

– Мы не отказываемся выплачивать зарплату работникам. Всем разъяснили сложившуюся ситуацию, все ждут поступления средств. У нас большая дебиторская задолженность. За построенные нашими работниками объекты еще не рассчитались заказчики, из-за этого и возникла такая ситуация. У Вадима Александровича есть, безусловно, право обратиться в прокуратуру. Когда надзорное ведомство будет проводить проверку, мы предоставим все документы и его трудовой договор, – пояснил представитель ООО «НКТ».