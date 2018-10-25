Атмосферное давление в Туле опустится до рекордно низкой отметки
25 октября это значение составляет всего 723 мм ртутного столба.
Тульскую область накрыл очередной циклон, принесший с собой резкое понижение атмосферного давления. 24 октября оно опустилось до рекордных 723 мм ртутного столба.
По прогнозам синоптиков, атмосферное давление начнет расти уже с 25 октября — 731 мм ртутного столба. Очередной резкий скачок ждет жителей региона в понедельник, 29 октября. Атмосферное давление повысится до отметки 751 мм ртутного столба.
Синоптики призывают туляков с заболеваниями сердца и сосудов внимательнее отнестись к своему здоровью: больше бывать на свежем воздухе, не нарушать режим сна. Также лучше меньше уделять внимания физическим нагрузкам, пить больше жидкости и держать под рукой рекомендованные лечащим врачом медикаментозные препараты.
Источник: https://vnnews.ru/pogoda/70234-v-moskve-obeshchayut-rekordno-nizkoe-atmosfernoe-davlenie-novgorodtsam-s-meteozavisimostyu-tozhe-stoit-prigotovitsya.html