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Атмосферное давление в Туле опустится до рекордно низкой отметки
Фото meteoinfo.ru.

Атмосферное давление в Туле опустится до рекордно низкой отметки

25 октября это значение составляет всего 723 мм ртутного столба.

Тульскую область накрыл очередной циклон, принесший с собой резкое понижение атмосферного давления. 24 октября оно опустилось до рекордных 723 мм ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление начнет расти уже с 25 октября — 731 мм ртутного столба. Очередной резкий скачок ждет жителей региона в понедельник, 29 октября. Атмосферное давление повысится до отметки 751 мм ртутного столба.

Синоптики призывают туляков с заболеваниями сердца и сосудов внимательнее отнестись к своему здоровью: больше бывать на свежем воздухе, не нарушать режим сна. Также лучше меньше уделять внимания физическим нагрузкам, пить больше жидкости и держать под рукой рекомендованные лечащим врачом медикаментозные препараты.

что делать при низком атмосферном давлении и чем питаться. Как указано на медицинских порталах, в такой период стоит больше бывать на свежем воздухе, а также не нарушать режим сна, а в идеале — хорошо высыпаться и ночью, и днём. Также лучше меньше уделять внимания физическим нагрузкам, пить больше жидкости — зеленый чай, кофе. К возможному улучшению состояния приведёт употребление в пищу чего-нибудь солёного, так как это приведёт в норму ионный баланс организма. Может помочь и контрастный душ, однако при сильном ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Источник: https://vnnews.ru/pogoda/70234-v-moskve-obeshchayut-rekordno-nizkoe-atmosfernoe-davlenie-novgorodtsam-s-meteozavisimostyu-tozhe-stoit-prigotovitsya.html
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:50 0
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