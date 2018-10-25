Тульские бизнесмены получили в банках кредитов на 44 млрд рублей

Наибольший объем кредитных ресурсов за август текущего года был предоставлен предприятиям обрабатывающих производств.

Совокупный объем кредитов, полученных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями региона в августе 2018 года, составил 44 млрд рублей, сообщили в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Наибольший объем кредитных ресурсов за август текущего года был предоставлен предприятиям обрабатывающих производств — 24,9 млрд рублей, предприятиям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг — 7,6 млрд рублей, а также по таким видам экономической деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 3,2 млрд рублей.

В августе текущего года объем кредитов, полученных субъектами малого и среднего бизнеса региона составил 5,7 млрд рублей (в 1,8 раза больше, чем год назад).

Индивидуальные предприниматели-субъекты малого и среднего бизнеса региона получили кредитов на сумму 0,4 млрд рублей.

На начало сентября на территории Тульской области действовал 1 региональный банк, 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 255 внутренних структурных подразделения кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России»

№ 9 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru.