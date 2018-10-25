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Под Новомосковском начали освобождать от мусора место гибели красноармейцев
фото из архива Myslo.ru.

Под Новомосковском начали освобождать от мусора место гибели красноармейцев

Около деревни Ново-Яковлевка место, где в годы войны погибли 63 воина Красной Армии, неизвестные засыпали строительным мусором.

Прокуратура Новомосковска по факту несанкционированной свалки начала проверку. В ведомство ранее обратился председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

«На данный момент администрацией Новомосковска начаты работы по ликвидации свалки, силами Гремячевского управления вывезен бытовой мусор», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время прокуратура города проверяет организацию работы в данном населенном пункте по вывозу ТБО. Данный вопрос остается на контроле прокуратуры города Новомосковска.

Напомним, в феврале 2018 года в деревне Ново-Яковлевка на месте боев проходили поисковые работы. Крупномасштабную экспедицию по эксгумации останков бойцов Красной Армии проводили Союз поисковых отрядов и Станичное казачье общество «Станица «Спасская», а также поисковый отряд «Д.О.Н.» (Новомосковск). Результатом их работы стала эксгумация останков 63-х красноармейцев. Вместе с останками были найдены каски, обувь, части амуниции и ремней. Из восьми найденных капсул по расшифрованным запискам были идентифицированы пятеро красноармейцев 239-й стрелковой дивизии, погибших 27 ноября 1941 года.

В мае их останки были перезахоронены в братской могиле на мемориале в Ново-Яковлевке.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:21 +2
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поисковые работыбойцы Красной Армии

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