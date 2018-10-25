Тульские гимнастки успешно выступили на соревнованиях во Владимире

Фото: sportgymrus.ru

Тульские спортсменки выступили на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике на Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Н. Г. Толкачева во Владимире.

В турнире выступили 350 спортсменов из 40 городов России, а также из Донецка и Луганска.

Гимнастки тульской СШОР «Спортивная гимнастика» завоевали семь медалей: