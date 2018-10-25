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Тульские гимнастки успешно выступили на соревнованиях во Владимире
Фото: sportgymrus.ru

Тульские гимнастки успешно выступили на соревнованиях во Владимире

Тулячки завоевали семь медалей.

Тульские спортсменки выступили на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике на Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Н. Г. Толкачева во Владимире.

В турнире выступили 350 спортсменов из 40 городов России, а также из Донецка и Луганска.

Гимнастки тульской СШОР «Спортивная гимнастика» завоевали семь медалей:

  • Мария Громова (КМС) — бронзовые медали в упражнении на бревне и в опорном прыжке;
  • Елена Лиходольская (МС) — золотую медаль в опорном прыжке и серебро на брусьях;
  • Ирина Комнова (МС) — золото в упражнении на бревне и серебро на брусьях;
  • Мария Егорова (1р.) — золото в упражнении на бревне.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:50 +3
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