Фото: sportgymrus.ru
Тульские гимнастки успешно выступили на соревнованиях во Владимире
Тулячки завоевали семь медалей.
Тульские спортсменки выступили на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике на Кубок памяти Заслуженного тренера СССР
В турнире выступили 350 спортсменов из 40 городов России, а также из Донецка и Луганска.
Гимнастки тульской СШОР «Спортивная гимнастика» завоевали семь медалей:
- Мария Громова (КМС) — бронзовые медали в упражнении на бревне и в опорном прыжке;
- Елена Лиходольская (МС) — золотую медаль в опорном прыжке и серебро на брусьях;
- Ирина Комнова (МС) — золото в упражнении на бревне и серебро на брусьях;
- Мария Егорова (1р.) — золото в упражнении на бревне.
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