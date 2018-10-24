новости
новости
Регистрация
В Туле снизили налог на доли в квартирах и домах

В Туле снизили налог на доли в квартирах и домах

Изменения коснулись земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Сегодня на очередном заседании Тульской городской Думы рассмотрено два вопроса, касающихся налогообложения. В связи с тем, что федеральное законодательство претерпело изменения, депутаты внесли поправки в Положение «О земельном налоге».
 
В частности, изменения уточнили категорию физических лиц, имеющих право на получение налоговых льгот. Теперь кроме инвалидов с детства к льготной категории налогоплательщиков относятся дети-инвалиды.
 
Также поправки урегулировали вопрос порядка уплаты организациями авансовых платежей по налогу. В новой редакции в пункте 4.2 соответствующего раздела исключаются слова «по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом».
В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, будет возможно исчисление земельного налога с учетом изменений кадастровой стоимости участка в течение налогового периода.
Также в новой редакции изложен подпункт 1 пункта 3 решения «Об установлении и введении в действие на территории муниципального образования город Тула налога на имущество физических лиц». Теперь объекты налогообложения, в отношении которых применяется ставка 0,1 процента от их кадастровой стоимости при расчете налога на имущество физических лиц дополнены такими объектами, как «части жилых домов, части квартир».
Таким образом, вместо 0,5% для таких объектов устанавливается ставка 0,1%, кроме того, на них будут распространяться налоговые вычеты, предусмотренные Налоговым кодексом.
Следует отметить, что данная норма, улучшающая права налогоплательщиков, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:39 −4
Другие статьи по темам
Событие
изменения в налогообложение
Место
Тула
Прочее
Тульская городская Дума

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

СМИ сообщают о возможном назначении Олега Кононова на пост главного тренера «Спартака»
СМИ сообщают о возможном назначении Олега Кононова на пост главного тренера «Спартака»
На М-4 «Дон» «Тойота» столкнулась с грузовиком
На М-4 «Дон» «Тойота» столкнулась с грузовиком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.