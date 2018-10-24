В Туле снизили налог на доли в квартирах и домах

Сегодня на очередном заседании Тульской городской Думы рассмотрено два вопроса, касающихся налогообложения. В связи с тем, что федеральное законодательство претерпело изменения, депутаты внесли поправки в Положение «О земельном налоге».

В частности, изменения уточнили категорию физических лиц, имеющих право на получение налоговых льгот. Теперь кроме инвалидов с детства к льготной категории налогоплательщиков относятся дети-инвалиды.

Также поправки урегулировали вопрос порядка уплаты организациями авансовых платежей по налогу. В новой редакции в пункте 4.2 соответствующего раздела исключаются слова «по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом».

В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, будет возможно исчисление земельного налога с учетом изменений кадастровой стоимости участка в течение налогового периода.

Также в новой редакции изложен подпункт 1 пункта 3 решения «Об установлении и введении в действие на территории муниципального образования город Тула налога на имущество физических лиц». Теперь объекты налогообложения, в отношении которых применяется ставка 0,1 процента от их кадастровой стоимости при расчете налога на имущество физических лиц дополнены такими объектами, как «части жилых домов, части квартир».

Таким образом, вместо 0,5% для таких объектов устанавливается ставка 0,1%, кроме того, на них будут распространяться налоговые вычеты, предусмотренные Налоговым кодексом.

Следует отметить, что данная норма, улучшающая права налогоплательщиков, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.