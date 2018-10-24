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Почти 200 цыганских семей получили в Туле бесплатно земельные участки

Почти 200 цыганских семей получили в Туле бесплатно земельные участки

Ситуацию по урегулированию ситуации в цыганских поселениях Тулы сегодня обсудили на заседании профильного координационного штаба.

Мероприятие прошло под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
 
Напомним, штаб был создан в мае 2016 года для наведения порядка в поселке Плеханово и селе Хрущево. Чуть ранее, в марте, в этих населенных пунктах вскрылся целый комплекс проблем: незаконные постройки, самовольные подключения домов представителей цыганской национальности к сетям газо-, электро-, водоснабжения, а также соблюдение обеспечения правопорядка.
 
– В 2016 году возник серьезный конфликт между жителями и ресурсоснабжающими организациями, из-за самовольных подключения долги за потребленные ресурсы в общей сложности исчислялись десятками миллионов рублей, – рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.
 
В связи с этим был создан штаб и разработан план по урегулированию ситуации. В Плеханово началась комплексная работа по наведению порядка.
 
Незаконные постройки

Был подготовлен проект планировки территории цыганского поселения в Плеханово, в 13 этапов проведен снос самовольно возведенных построек. Всего их насчитывалось 148. Из них 34 представители цыганского этноса разобрали добровольно, остальные 116 были снесены принудительно. На данный момент в Плеханово 178 домов цыган, в них проживают 1790 человек.

Косая Гора – еще одно место компактного проживания цыган в Туле. Там также в 2016 году были выявлены самовольные постройки. Они располагались на территории Яснополянского лесничества и в самом поселке. Работы прошли в два этапа. Было снесено 65 домов, из них 26 – добровольно разобраны. В поселке остались 72 дома, в них живут 394 человека.
 
Алексей Дюмин подчеркнул, что поврежденный самостроем участок леса необходимо восстановить. Министр экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что в 2019 году весной эти работы будут проведены.
Незаконные подключения
– С жителями неоднократно проводились встречи, на которых им рассказывали о возможности безвозмездного получения многодетными семьями земельных участков для строительства домов. Такой возможностью воспользовались 246 семей, 199 уже получили предварительное согласование на получение земли в деревне Судаково. Также им разъясняли необходимость заключения договоров на поставку воды, газа и электричества с ресурсоснабжающими организациями и своевременной их оплаты. На данный момент договоры на водоснабжение заключили 60 потребителей, на электроснабжение – 59 абонентов,  на поставку газа заключено 6 договоров, – рассказал Евгений Авилов. – Жители платят по счетам, но не очень дисциплинированно. На данный момент они должны 770 тысяч рублей за воду и 725 тысяч – за электричество.
 
 
Руководитель администрации Тулы добавил, что у многих жителей один лицевой счет на несколько домов.
 
– Важно контролировать и не допускать незаконные подключения к сетям и принимать меры, – подчеркнул глава региона. 
 
Евгений Авилов отметил, что ресурсоснабжающие организации регулярно проводят проверки, теперь подобные факты выявляются реже. Последняя проверка проводилась в мае, тогда было выявлено 4 незаконных подключения.
Благоустройство

За два года в Плеханово были проведено много работ по благоустройству населенного пункта: засфальтированы улицы, установлены детские площадки, дети начали посещать местную школу.

Министр здравоохранения региона Андрей Третьяков сообщил, что медицинскую помощь в Плеханово оказывают в амбулатории, где работают педиатр и терапевт. Организовано обслуживание на дому и контроль за лекарственным обеспечением как федеральных, так и региональных льготников. Проводится регулярный осмотр детей по месту проживания. К концу текущего года планируется открыть новый ФАП, медицинский работник для него уже подобран.
 
– Надо продолжать развивать поселок – только в этом залог спокойствия жителей, – отметил Евгений Авилов.
 
– Чтобы люди жили спокойно и достойно, должны соблюдаться законы Российской Федерации, – подчеркнул Алексей Дюмин.
Безопасность

По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тульской области Максима Кузнецова, в этом году в поселках было совершено 8 преступлений, в 2017 году было зафиксировано 23, в 2016 – 36. Сократилось и количество обращений граждан. Также активизирована работа по привлечению к административной ответственности нарушителей общественного порядка.

Алексей Дюмин отметил, что необходимо продолжать держать ситуацию под контролем правоохранительных органов. Необходимо и дальше обеспечивать в поселениях законность и порядок.
 
– Тульская область – пилотный регион, который не побоялся выявить эту проблему и начал с ней бороться.  Все ресурсоснабжающие организации выражают нам благодарность за проделанную работу. Но надо продолжать развивать территорию. Соблюдение норм законодательства должно стоять во главе угла. Нарушения необходимо пресекать самым жёстким образом в рамках законодательного поля, – заключил губернатор.
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 21:53 −11
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