Какие улицы Тулы обесточат 25 октября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» отключат электричество по следующим адресам:
- ул. Тесницкая, 9, 8, 3,
- 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,
- ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 13, 13-а, 12, 2-б,
- 18-й пр-д, 23-53,
- ул. Капитана Громова, 66,
- ул. Мосина, 6,
- ул. Фрунзе, 7-а, 7-б, 9, 11, 13,
- ул. Клары Цеткин, 3, 8, 9, 5 к. 1, 2, 3, 4-16,
- ул. Халтурина, 6-а,
- ул. Братьев Жабровых, 12,
- Красноармейский пр-т, 19-а,
- п. Менделеевский: ул. Чапаева, 1-39,
- ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
- ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103,
- п. Рудаково: ул. Победы, 3-а-35,
- ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9,
- ул. Советская, 11, 6/2,
- ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- ул. Кирова, 1-16,
- ул. Трудовая, 1-9,
- ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а, 14-а, 10-б, 12, 14,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
- ул. Немцова, 10,
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
- ул. Тульского Рабочего полка, 2-18 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
- ул. Серебровская, 1-23,
- ул. Болдина, 9, 13, 14, 15,16,
- ул. Шота Руставели, 2-12, 1-17,
- ул. Короленко, 1, 3,
- ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8,
- ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
- ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33.
Другие статьи по темам
Место