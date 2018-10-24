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На федеральных трассах в Тульской области уложили тонкослойное покрытие

На федеральных трассах в Тульской области уложили тонкослойное покрытие

Одно из преимуществ этой технологии – высокий коэффициент сцепления асфальта с колёсами автомобилей.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Упрдор Москва – Харьков» завершило устройство защитных слоев покрытия по технологии «Новачип» на трассах «Крым» и «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» в Чернском и Белевском районах Тульской области.

На двух участках общей протяженностью 31 км дорожники выполнили фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и при помощи асфальтоукладчика со специальным оборудованием уложили тонкослойное покрытие.

Применение этой технологии позволяет избежать недостатков традиционных поверхностных обработок, таких как выброс щебня и ограничение скорости движения транспортных средств в местах производства работ. Ещё одним преимуществом такого покрытия является высокий коэффициент сцепления с колесами автомобиля.

В результате обработки основные конструктивные слои дороги защищены от атмосферной влаги – это продлевает срок службы покрытия. Также на объектах выполнено укрепление обочин асфальтогранулятом, на проезжую часть нанесена разметка.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:33 −1
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