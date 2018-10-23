В Туле временно закрыли четыре пивных бара

В заведениях были выявлены нарушения санитарных норм.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проведены проверки исполнения предпринимателями законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Поводом стала информация, поступившая из Управления экономического развития городской администрации.

В организациях общественного питания, расположенных по адресам: ул. Металлургов, д. 82, ул. Металлургов, д. 45, ул. Ложевая, д.123, мкр. Левобережный, ул. Восточная, д.2, выявлены нарушения действующего законодательства. Ранее эти заведения были переделаны из магазинов, торгующих разливным пивом.

Протоколы, составленные в отношении владельцев торговых точек, были направлены в районные суды. Работа всех четырёх заведений была приостановлена на три месяца.