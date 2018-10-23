В Суворове женщину осудили за нападение на инспектора ГИБДД

Ей назначен штраф в 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Суворовским районным судом вынесен обвинительный приговор 56-летней уроженке Москвы за применение насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении обязанностей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 20 июля сотрудники ГИБДД находились в райцентре, на перекрестке улиц Ленина и Фрунзе. Полицейские попытались остановить для проверки «Мазду» с московскими номерами, но водитель проигнорировал требование инспекторов. Началась погоня.

Когда машина управлением 56-летней женщины остановился, один из инспекторов представился и попросил передать ему для проверки права и документы на машину. Водитель отказалась. Когда полицейский попытался помешать нарушительнице уехать с места происшествия, женщина схватила его за руку, причинила телесные повреждения и испортила форменное обмундирование.

Приговором Суворовского районного суда она признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.