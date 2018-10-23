новости
новости
Регистрация
В Суворове женщину осудили за нападение на инспектора ГИБДД

В Суворове женщину осудили за нападение на инспектора ГИБДД

Ей назначен штраф в 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Суворовским районным судом вынесен обвинительный приговор 56-летней уроженке Москвы за применение насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении обязанностей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 20 июля сотрудники ГИБДД находились в райцентре, на перекрестке улиц Ленина и Фрунзе. Полицейские попытались остановить для проверки «Мазду» с московскими номерами, но водитель проигнорировал требование инспекторов. Началась погоня.

Когда машина управлением 56-летней женщины остановился, один из инспекторов представился и попросил передать ему для проверки права и документы на машину. Водитель отказалась. Когда полицейский попытался помешать нарушительнице уехать с места происшествия, женщина схватила его за руку, причинила телесные повреждения и испортила форменное обмундирование.

Приговором Суворовского районного суда она признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоприговор судапрокуратура Тульской областинападение на инспектора ГИБДД
Место
Тульская областьСуворов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Н. Руднева в Туле прошла приёмка ремонтных работ
На улице Н. Руднева в Туле прошла приёмка ремонтных работ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.