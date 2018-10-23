Тулячки, воспитывающие детей с особенностями развития, посетили спектакль «Приключения Фандорина»

22 октября в Туле на сцене ГКЗ прошел показ детективного спектакля в двух действиях «Приключения Фандорина» по мотивам знаменитого романа Бориса Акунина в постановке Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова.



Благодаря Фонду поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова на спектакль были приглашены мамы, воспитывающие детей с особенностями развития, из Благотворительного фонда «Не молчи».

С первых минут зрители погрузились в атмосферу мистики, благодаря декорациям, свету и музыке. Впечатляюще выглядели спецэффекты в виде грозовых разрядов над палубой корабля «Левиафан».

По завершению для приглашенных родителей была организована встреча с артистами.

Актер Александр Соколовский, знакомый телезрителям своими работами в сериалах «Молодежка» и «Склифосовский», отметил, что для него такой формат встречи в новинку.



Президент БФ «Не молчи» Евгений Макалов:

- Хочется отметить блестящую игру и хорошо подобранный состав актеров. Несмотря на то, что спектакль длился почти три часа, время пролетело незаметно.



На протяжении нескольких лет мы дарим счастливые эмоции детям с особенностями в развитии. Они участвуют в разных мероприятиях и поездках. Но в этот раз мне захотелось уделить внимание и их мамам. Знаю точно, что если счастливы родители, то это напрямую отражается и на их детях. Этот совместный поход на спектакль теперь станет отправной точкой.

Людмила Маслова:

- Спасибо большое за такой формат мероприятия. Я ждала этот спектакль, ведь в нем играла моя любимая актриса Анна Снаткина, и наконец-то эта встреча состоялась. Для меня это важное событие в жизни. Это так здорово, когда с такими же мамами, мы смогли вместе провести время!

Анна Гуськова:

- Спасибо большое за такой чудесный вечер! Отдохнула головой и душой. Настроение потрясающее и море положительных эмоций.